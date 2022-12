Torcedores deixam carro na estrada para receber seleção argentina e tem rodas roubadas

Os argentinos continuam em festa depois da conquista da Copa do Mundo no Catar e a Seleção de Messi e os outros herois do país foram recebidos com festa no Aeroporto de Ezeiza, na província de Buenos Aires nesta terça-feira.

Milhares de torcedores se deslocaram para o aeroporto para receber os jogadores, o que provocou um engarrafamento de quilômetros na estrada. Para não perder a chegada dos atletas, muitas pessoas resolveram abandonar os carros e seguirem a pé até o aeroporto.

E o avião que trouxe os campeões que superaram a seleção francesa na final foi ovacionado assim que pousou na pista por milhares de argentinos, em uma belíssima festa.

O problema foi quando os torcedores voltaram para pegar seus carros e descobriram que a maioria deles estavam sem as rodas. Elas tinham sido roubadas! Ladrões aproveitaram a euforia do momento para roubar os carros, pelo menos 25 deles. Alguns veículos tiveram as quatro rodas roubadas e ficaram com os eixos no chão. Ninguém viu a ação dos criminosos e até o momento nenhum deles foi identificado pela polícia de Buenos Aires.

NOITE DE CAOS

Pelo menos 4 milhões de pessoas tomaram as ruas de Buenos Aires para acompanhar o desfile dos campeões pelas ruas da cidade, mas a celebração acabou em confronto entre policiais e torcedores nesta terça-feira, em Buenos Aires.

O desfile acabou sendo desviado do trajeto original porque alguns locais estavam muito cheio de torcedores para a comitiva passar. A polícia tentou desalojar parte da multidão que estava dentro de um monumento nacional, o Obelisco, quando a briga começou. A tropa de choque usou balas de borracha e os torcedores jogaram garrafas e outros objetos contra os policiais. Dezenas de torcedores, policiais e bombeiros ficaram feridas e algumas lojas foram saqueadas.