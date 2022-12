“Tubarão, Te Amo” atravessa fronteiras e vira hit entre bailarinos de Nova York

Desde que foi lançada no final de setembro, a música “Tubarão, Te Amo” tem conquistado o público e se tornado um verdadeiro hit, especialmente entre jovens.

Quem aderiu à moda recentemente foram os bailarinos do American Ballet Theatre, de Nova York. Eles resolveram entrar na onda e gravaram um vídeo com a coreografia da música.

As imagens estão viralizando nas redes sociais, principalmente no TikTok, onde foram postadas originalmente.

Assista:

Eu não sei se o pessoal aqui do Twitter tem noção do nível que chegou o desafio do Tubarão Te Amo no tiktok



Os gringos estão OBCECADOS. Esse vídeo aqui é da página oficial do American Ballet Theatre, com o elenco do Quebra Nozes pic.twitter.com/5CH9zqbNIW — to the monsters we are the monsters (@micheli_nunes) December 19, 2022

Os bailarinos estão em cartaz atualmente com o balé “O Quebra-Nozes”, tradicional musical de Natal. O elenco aparece caracterizado de camundongos, que na história são parte do exército do Rei dos Camundongos.

A música “Tubarão, Te Amo” acumular mais de 30 milhões de streams no Spotify e no YouTube. No TikTok, já foi usado mais de 500 mil vezes como trilha de vídeos - geralmente, coreografias.

Quem é o autor do hit é o DJ LK da Escócia, filho do MC Créu - sim, o mesmo da música “Dança do Créu”, que bombou em todo o país em 2007.

“Tubarão, Te Amo” conta com oito vozes, no total: LK da Escócia, MC RF e MC Jhenny, samples de MC Carol e dos dois irmãos do Tchakabum (Nem e Marcelo Menezes). A versão final, que tem videoclipe, ainda tem dois homenageados, MC Ryan SP e MC Daniel.

