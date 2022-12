Vídeo mostra como sucuri de 6 metros desliza de forma imponente e desaparece em rio

Um vídeo impressionante foi capturado pela Polícia Militar Ambiental em rio de Pontalinda, em São Paulo. As imagens mostram como uma sucuri de 6 metros retorna para a natureza depois de ser capturada pelos bombeiros.

“O animal foi capturado pelos bombeiros em situação de risco às margens de uma rodovia em Santa Salete”, escreveram nas redes sociais.

A gravação mostra como o animal desliza de forma imponente para as águas e desaparece nelas, relembrando aos espectadores que ao avistar fauna silvestre em situação de risco em rodovias, é necessário avisar imediatamente a concessionária que acionará os órgãos necessários para o manejo correto da situação.

É importante recordar que as maiores sucuris são as fêmeas e que quanto maior for seu comprimento, mais filhotes ela pode gerar e garantir que a espécie não entre em extinção.

Elas podem ter de 14 a 82 filhotes, que já nascem com cerca de 60 centímetros de comprimento. As cobras nascem na água e partem para a sobrevivência sozinhas, sem nenhum tipo de cuidado parental.

Confira a seguir o retorno da sucuri imponente para a natureza:

As sucuris passam muito tempo na água, que é fundamental para a sua sobrevivência. Essa semana, Vilmar Teixeira, guia turístico e ambientalista conhecido por seu canal “Terra da Sucuri”, mostrou mais um registro dessa cobra vivendo nos rios cristalinos de Bonito, no Mato Grosso do Sul.

A sucuri gigante conhecida como “Vovozona” foi flagrada em um momento que causou curiosidade em muitos espectadores: ela apareceu defecando em baixo da água.

A aparência esbranquiçada e aparentemente líquida, fez com que os dejetos fossem comparados ao de um passarinho, só que numa versão bem maior.

Veja as imagens que foram comentadas no YouTube:

