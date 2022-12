Imagens de inauguração de poço não saem como o esperado depois que cobra aparece e causa pânico

A inauguração de um poço em Paranazinho, no interior do Ceará, se tornou viral nas redes sociais recentemente depois que uma “intrusa” assustou moradores que estavam animados com a primeira vez que a torneira com água limpa era aberta.

Nas imagens, é possível ver como os moradores lavam as mãos e são gravados comentando a inauguração, quando de repente uma cobra sai nadando pela torneira.

A aparição inusitada assustou os presentes e gritos podem ser ouvidos no vídeo que capturou o momento a seguir:

Em entrevista ao G1, o agricultor Antônio Pedrosa, explicou que a cobra assustou, mas não chegou a ferir ninguém. Ela estava assustada e fugiu para a floresta assim que fez a surpresa durante o primeiro teste de funcionamento do poço perfurado pela prefeitura.

Veja também: Vídeo que mostra homem dando banho em cobra perigosa se torna viral

O poço foi construído com a finalidade de abastecer a comunidade com água e moradores acham que a cobra se alojou no local durante as obras, sendo expulsa com o fluxo da água assim que eles colocaram a torneira para funcionar.

Veja todos os vídeos e textos sobre sucuris, caninanas ou outras cobras impressionantes!