Copa do Mundo: Torcedora diz que troca água por cerveja em dia de jogo e viraliza

Quem é você em dias de jogo do Brasil na Copa do Mundo? Com as partidas sendo disputadas, em sua maioria, durante o horário comercial, boa parte dos torcedores estão precisando se adaptar para conseguir acompanhar.

Não à toa, a “indústria brasileira dos memes” anda a todo vapor durante o mundial. Recentemente, uma entrevista acabou viralizando nas redes sociais por conta da espontaneidade.

Uma torcedora de Paudalho, cidade do interior do Pernambuco, fez questão de dizer que trocaria as bebidas na hora em que o Brasil entrasse em campo, no jogo contra Camarões pela terceira rodada da fase de grupo na última sexta-feira (2).

“Eu já tô concentrada já! Daqui a pouco é só o copo… [fazendo gesto de beber]”, disse ela, em entrevista a TV Globo de Pernambuco, ao responder como se reuniria para torcer pela Seleção. Com a declaração, o repórter Mhatteus Sampaio não conseguiu segurar a risada, mas tentou contornar a situação.

“Tá certo! Um refrigerante, um guaraná, uma aguinha porque está quente…”, afirmou ele. Mas foi corrigido imediatamente pela entrevistada: “Uma aguinha não… Uma cervejinha, menino!”, revelou, durante o “Bom Dia, Pernambuco”.

Confira:

As coroa em Paudalho na estiga já! 😂 pic.twitter.com/MDwJA2mi1G — Brega Bregoso ⚽️🇧🇷 (@BregaBregoso) December 2, 2022

