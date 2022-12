Copa do Mundo: Torcedores indianos criam música para apoiar Seleção Brasileira; assista ao clipe

Que a Seleção Brasileira é popular ao redor do mundo não é bem novidade, mas que ela tem torcedores apaixonados... Na Índia? Sim, são tão devotos que até mesmo criaram uma música para apoiar o time de Tite na Copa do Mundo.

Os indianos do estado de Kerala, no litoral sudoeste do país, são fanáticos por futebol - especialmente brasileiro e argentino. Quem torce pela Canarinho veste a camisa verde e amarela e agita uma torcida numerosa.

Os torcedores da página Brazil Fans Kerala resolveram homenagear os brasileiros com uma canção que ganhou até videoclipe. As imagens foram divulgadas nas redes sociais antes do começo do campeonato.

Confira:

O clipe lembra as produções de Bollywood não por acaso: quem compôs letra e melodia da música foi Nikhil Prabha, diretor musical de cinema no país.

“Caros fãs de futebol, aqui apresentamos a vocês a canção ‘Manjakadalirambam’ composta pelo Brazil Fans Kerala. Esperamos que gostem desta música composta e cantada por Nikhil Prabha de todo o coração. Como foi preparado em muito pouco tempo, peço desculpa se houver algum erro...”, informa o texto da legenda do clipe.

Confira a letra completa, traduzida pelo portal G1:

Galerias no Catar

viraram um mar amarelo

Canários esvoaçantes

demonstram orgulho

Nosso estilo de jogo

Corações roubados

Botas para serem amarradas e

ficarem prontas para uma batalha

Gols para serem conquistados na batalha do futebol

Muitos, muitos anos a serem conquistados, muitos e muitos títulos

O Mar Amarelo parece uma onda

Rodas de sambas e um festival de confiança

Lute do fundo do coração

Atrás das linhas da mente

Tiros feitos pelas pernas douradas

As redes estão cheias de gols, a luta começa aqui

ah Brasil!

Muitos sonhos

Beijos em troféus

O mundo observa de olhos abertos

Nossas vitórias nunca serão apagadas

Apesar do futebol ser o esporte mais popular da Índia, a seleção de lá nunca conseguiu se classificar para uma Copa do Mundo. Por isso, a cada quatro anos, indianos adotam seleções tradicionais - como Brasil e Argentina - para torcerem e acompanharem o mundial.

