Sugar mommy que namora homem de 27 anos diz colocar as necessidades dele em primeiro lugar

Kara Miller tem 36 anos e mora na Califórnia, Estados Unidos. A mulher relevou ao Metro UK que conheceu Daniel, nove anos mais novo, em um aplicativo, três meses depois dela ter se divorciado de um casamento que durou quatro anos.

Dizendo que adorava mimar os homens, Kara inicialmente enviada à Daniel 40 dólares (R$ 206 reais na cotação de 03 de outubro às 23h de Brasília) por semana, mas conforme foram ficando mais íntimos, ela foi aumentando a ‘mesada’. Atualmente, a mulher envia para o ‘toyboy’ de US$ 500 (R$2.582) a US $ 1.000 (R$ 5.160 cotação atual). Além disso, o ‘casal’ possui um contrato que é revisado anualmente e inclui um conjunto de termos e condições.

“Sempre fiz isso, mesmo no meu casamento e depois. Depois da minha separação e divórcio [e antes de Daniel] assumi um homem que se tornou meu sugar baby. Eu fiz tudo por ele. Dei-lhe muito dinheiro e comprei-lhe artigos de primeira necessidade, como álcool e cigarros, e até paguei as passagens que ele conseguiu”, comenta a mulher.

Com 350 mil seguidores no TikTok, Kara Miller se autodenomina sugar mommy e tem uma renda mensal de aproximadamente US $ 6.000 (R$ 30 mil) com suas redes sociais. Ela diz que muitas vezes coloca as necessidades do homem antes das dela. Na plataforma, a mulher parece brincar com outras pessoas sobre o tema e ‘utiliza’ o rapaz em seus vídeos.

“Eu realmente não compro itens de luxo para Daniel porque ele se recusa, ele prefere o dinheiro. Estou bem com isso porque sei que ele é mais feliz assim.”

Ela ainda comenta sobre os julgamentos que recebe: “As pessoas vão me julgar por quem eu sou, mas eu honestamente não me importo mais”, diz.

