Pesquisa mostra que preferência política é relevante na hora de escolher um parceiro

Uma pesquisa realizada pela plataforma ‘Casamentos’ mostrou que a preferência política é algo relevante na hora de escolher um novo parceiro. Conforme levantado pela plataforma, 8 em cada 10 casais de noivos que irão se casar até dezembro de 2024 compartilham da mesma opinião política.

Segundo a CNN, o estudo ouviu 2 mil pessoas entre 25 e 40 anos. Sendo a maioria mulheres, os dados mostraram que 15% dos entrevistados irão se casar com alguém que possui uma opinião política diferente. Outros 5% não souberam responder.

“O estudo mostra que o tema política faz parte dos temas conversados e negociados pelo casal. É curioso notar que, para a maioria, a posição política de cada um não deve ser determinante para a continuidade do relacionamento, mas ainda assim, a maior parte prefere se relacionar com alguém que tenha uma visão política similar à sua”, pontuou Juliana Gallo, diretora de vendas do site.

Além da preferência política, a pesquisa analisou o grau de importância que os pensamentos políticos de um parceiro tem na relação. Metade dos participantes disseram que a preferência política não afeta a relação. Outras 20% consideram impossível se relacionar com pessoas que possuem visões políticas divergentes.

9% ainda informaram que as ideias políticas do companheiro não são relevantes na hora de formar uma família ou ter um projeto de vida em comum. 9% também disseram que são ‘apolíticos’ e não acreditam que o assunto seja importante em uma relação.

4% disseram não saber quais são as preferências políticas e opções de votos do futuro esposo ou esposa e 1 % disseram que vão se casar com alguém com opinião política totalmente oposta, e que isso se tornou um problema no relacionamento.

Para finalizar, 7% responderam que a similaridade política do casal auxilia na tomada de decisões do casamento.

