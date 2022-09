O que fazer se o seu namorado ainda não superou a ex?

Uma dúvida comum em relacionamentos é sobre o passado amoroso do seu novo companheiro. Afinal, como foram as relações anteriores? Será que ele era uma pessoa boa? Por qual motivo ele se separou no relacionamento anterior e um dos questionamentos principais: será que ele superou a ex?

“Muitas pessoas, na tentativa de superar o relacionamento que acabou, buscam, a todo curso, se envolverem novamente, o que é um grande erro”, diz Maicon Paiva, especialista em relacionamentos.

Entrar em um relacionamento ainda amando outra pessoa pode ser feito de caso pensado ou até mesmo ‘sem querer’, de qualquer forma, não é uma escolha muito saudável.

O especialista indica que, a princípio, é preciso conversar e compreender o parceiro, pois talvez você esteja enxergando coisas aonde não tem. “Pode ser uma situação desagradável, mas é importante conversar para saber dos sentimentos da outra parte e deixar de lado possíveis achismos”.

Outro fato é que, a pessoa que você está se relacionamento ainda nutrir um sentimento pelo ex não significa que eles vão reatar ou que ela não sinta nada por você, mas é preciso estar aberto e construir uma relação segura.

“Uma relação amorosa, seja pela não superação do ex por uma das partes da relação ou por algum outro motivo, impõe algumas dificuldades que podem, sim, ser superadas com o amor e a vontade das partes de permanecerem juntos. As adversidades impostas na relação podem acontecer em qualquer momento. No início, são mais raras, mas podem ocorrer. Se os dois quiserem e estiverem dispostos a superá-las, vai sempre existir um caminho para a solução”, finaliza Paiva.

