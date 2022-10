Relacionamento: 7 sinais de que o AMOR ACABOU e você precisa romper para ser feliz

O princípio de um relacionamento está baseado na troca de amor, companheirismo e respeito que um parceiro possui pelo outro. Quando alguma dessas bases se encontra bamba, é necessário prestar atenção nos sinais.

Quando os sinais aparecerem, eles serão sempre perceptíveis. Ao se tratar de abuso, é importante estar ciente de que não deve ser aceito e tomar uma atitude em pró ao seu próprio bem-estar.

Sinais que indicam que o amor acabou

Quando há uma brecha no relacionamento, é responsabilidade do casal trabalhar em conjunto a fim de repará-lo. Contudo, há algumas ações por parte do parceiro em que a única saída é deixá-lo para não comprometer sua felicidade.

Estes são alguns sinais que começam a aparecer quando o amor ou está em crise – e você deverá fugir para ser feliz – segundo o portal Nueva Mujer:

1 – A monotonia

Este é o primeiro sinal que aparece quando um casal começa a cair no caos. O relacionamento deverá ser reparado todos os dias, com delicadeza e inovação para que não se esfrie e congele na própria frieza.

2 – Falha em atender às expectativas

Quando você compartilha a vida como um casal, você tende a romantizar e idealizar essa pessoa. Contudo, o tempo revela a você que tudo fez parte apenas de imaturidade emocional.

3 – Falta de gestos afetuosos

Conexões verdadeiras são fatores importantes, inclusive as físicas. Quando você sente que há estranhamento em compartilhar gestos afetuosos e carinhos, fique alerta com o que pode estar por trás.

4 – Desconsiderar as necessidades da outra pessoa

Estar em um relacionamento implica um compromisso com outra pessoa. Envolve a dedicação de tempo e detalhes à pessoa que você ama para satisfazer suas necessidades básicas.

Atender necessidades individuais com cada um caminhando de um lado pode ser um grande perigo para a relação, indicando o fim do amor.

5 – Diminuição do contato corporal

O individualismo acaba causando o distanciamento físico, dando um fim não apenas o contato sexual, mas também o físico.

6 – Falta de comunicação

A comunicação é a chave de qualquer relacionamento. Se ambos não costumam comunicar suas fragilidades, desconfortos e vulnerabilidades, o selo de “compromissados” perderá o total sentido.

7 – Avaliação negativa

A falta de comunicação, contato e desatenção – entre todos os tópicos anteriores – podem gerar raiva, além dos comentários inconvenientes sobre o outro e conflito de ideias.