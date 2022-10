Vizinho insiste em afirmar que ‘é permitido deixar fezes de cachorro na calçada’

Um homem ficou completamente irritado depois de ouvir a justificativa de seu vizinho para não recolher as fezes do cachorro da calçada e canteiros do bairro. Segundo ele, o homem afirma que “ninguém se importa com o cocô de cachorro na grama” do bairro.

De forma anônima, o morador foi até o Reddit, onde compartilhou sua situação e teve seu relato publicado pelo The Mirror.

“Outro dia eu estava passeando com meu cachorro pelo bairro quando notei um homem com um cachorro de grande porte passeando na mesma calçada. Ele parou com o cachorro no quintal de uma pessoa e o deixou fazer suas necessidades, depois simplesmente saiu andando como se nada tivesse acontecido. Ele não limpou o cocô do próprio cachorro”, comentou.

“Quando passei com meu cachorro e vi aquela enorme pilha na grama de outra pessoa, notei que o homem e seu cão pararam e me olharam. Eu então perguntei se ele precisava de um saco para pegar os dejetos, e foi aí que me surpreendi”.

Ele afirmou que era permitido

Segundo relato, o tutor do animal afirmou que não precisava de um saco plástico para recolher os dejetos do animal pois “os donos da casa não se importam”.

“Ele disse que esse é um bairro onde cocô de cachorro é permitido e eu não acreditei em uma só palavra dele! Ele então continuou apontando casas e quintais onde ‘os donos não se importam’ quando os cães usam sua grama como banheiro e eu só respondi que eu me importo com isso e me sinto incomodado com a situação”, conta.

Após dizer ao homem que sua atitude era inaceitável, ele conta que continuou ouvindo argumentos sobre como os moradores “não se importam” com a situação.

Leia também: Veterinário compartilha o nome de cachorro mais estranho que já viu

Para os usuários do Reddit, ele deveria ter tocado nas casas indicadas e questionado os proprietários na frente do homem. “Você deveria ter batido na porta deles e perguntado se é verdade. Após que ele teria se mandado ou recolhido as fezes”.

“Até onde sei, não existem áreas residenciais que permitem cocô de cachorro deixado nos quintais e calçadas”, comentou outra pessoa.

Finalizando, uma terceira pessoa sugeriu a ele que faça uma denúncia anônima para os donos da casa se atentarem a atitude do tutor que costuma passear com seu cachorro naquela área.