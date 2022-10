Mulher se irrita após ser convidada para jantar e descobrir que não tinha comida

Uma mulher ficou furiosa depois de passar por uma situação inusitada durante um encontro com alguns familiares. Segundo ela, o casal os convidou para jantar, mas não os esperaram para comer.

Conforme a publicação realizada no Mumsnet e compartilhada pelo The Mirror, a mulher conta que ela e o marido ficaram “famintos e irritados” com a atitude dos anfitriões.

“Um membro da família nos emprestou um item e decidimos combinar um dia para devolvê-lo. Hoje cedo ela ligou e nos convidou para jantar, então ficamos animados com a possibilidade e escolhemos um restaurante delivery que seria bom para todos”.

“No final da tarde eles enviaram uma mensagem dizendo que estavam no mercado comprando algo mais saudável para comer já que decidiram buscar por um estilo de vida mais saudável, o que eu achei bom uma vez que fizemos o mesmo”, conta a mulher.

No entanto, ela se surpreendeu ao chegar: “Quando chegamos, eles já tinham comido todo o jantar”.

Eles ficaram completamente irritados

Ao descobrirem que não teriam o jantar como planejado, a mulher e seu companheiro ficaram totalmente irritados. “Estávamos famintos quando chegamos e depois precisamos correr até um mercado qualquer pois não tinha nada para nós”.

“Eu por acaso interpretei mal alguma das mensagens enviadas por eles?”, questionou a mulher.

Para os usuários do fórum, ela pode ter interpretado errado as mensagens de seus familiares.

Leia também: Homem reconsidera seu relacionamento após a namorada brigar com sua irmã

“Se você sugeriu um delivery e ela respondeu dizendo que ia comprar algo saudável então provavelmente ela queria dizer que vocês pedem o delivery de vocês enquanto eles comem o jantar saudável do mercado”, comentou uma pessoa.

“Acho que eles estavam tentando cancelar o jantar e você não entendeu. Você não tem culpa, assim como eles também não têm”, comentou outra pessoa ao que uma terceira complementou: “Acho que eles estavam dizendo que comeriam algo saudável enquanto vocês ficariam com o delivery. Parece que vocês acabaram em uma saia justa, não insista nesta questão”.