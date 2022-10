Homem reconsidera seu relacionamento após a namorada brigar com sua irmã

Um homem está em uma situação delicada depois que a tensão entre sua irmã mais nova e sua namorada aumentou significativamente. Em uma última discussão, ele afirma que a namorada fez com que sua irmã desabasse em lágrimas.

Conforme a publicação do homem no Reddit, ele acabou assumindo o papel de pai para a irmã mais nova (15 anos) já que seus pais não “são pais presentes e interessados em cuidar dos filhos”.

“Eu tenho 23 anos e uma irmã de 15 chamada Paige. Nossos pais não são bons pais por diversas razões e eu acabei assumindo a responsabilidade pela minha irmã, que ainda mora com eles. No entanto eu acabei ficando responsável por coisas básicas como levá-la e buscá-la na escola e diversas vezes acabo trazendo-a para ficar no meu apartamento. Ela é uma boa pessoa”.

“Estou namorando com uma mulher que conheci na época da escola. Sempre fomos bons amigos e há 3 meses começamos um relacionamento. Ela estava ciente de toda confusão envolvendo minha família quando aceitou namorar comigo, mas ainda assim tivemos diversos problemas com isso”.

“Sempre que vou levar ou buscar minha irmã na escola, minha namorada fica visivelmente irritada, além disso ela já fez diversas ‘piadas’ e comentários maldosos sobre minha irmã poder ir andando para a escola. Ela também fez minha irmã se sentir indesejada no meu apartamento com diversos comentários”, conta o homem.

As coisas pioraram

Segundo relato do jovem, ele tentou conversar com a namorada por algumas vezes na tentativa de resolver a situação, mas ela sempre disse que não tinha problemas com a irmã mais nova dele.

No entanto, ele relata um episódio que o está fazendo reconsiderar seu relacionamento: “Enquanto nós assistíamos um filme eu recebi uma ligação da escola da minha irmã avisando que ela estava se sentindo mal. Eu expliquei a situação para minha namorada e disse que iria até a escola”.

“Depois de voltar eu precisei sair novamente por um curto período de tempo e perguntei se minha namorada queria me acompanhar, mas ela se recusou e quando voltei encontrei minha irmã chorando e minha namorada trancada no quarto”.

Leia também: Ele doou o cachorro da namorada sem ela saber: ‘Ele será feliz em outra casa’

“Segundo minha irmã, minha namorada disse que ela estava me manipulando para nós não passarmos um tempo juntos. Na mesma hora eu fui conversar com ela e ela gritou dizendo que minha irmã é uma ‘pirralha mimada’ e que ela também precisava da minha atenção. Eu a mandei ir embora e desde então nós não conversamos, mas recebi diversas mensagens de amigos dela me criticando”.

Para os usuários do Reddit, o jovem ainda não percebeu que está vivendo um relacionamento tóxico: “Sua namorada vê sua irmã como uma competidora. Se você está sentindo que deve terminar, vá em frente e proteja você e sua irmã”.

“Sua irmã é uma criança e precisa de um adulto estável em sua vida. Sua namorada está com ciúmes dela. Você tentou inclui-la em suas atividades e ela rejeitou isso para ‘atacar’ sua irmã quando as duas estavam sozinhas. Não volte para ela, bloqueie todos os amigos em comum e continue sua vida”, finalizou outra pessoa.