Dupla assassinou menino de 6 anos em macabro ritual de sacrifício humano

Dois homens de Deli, capital da Índia, confessaram ter assassinado um menino de 6 anos em um ritual de sacrifício humano cujo objetivo era obter “prosperidade”. O crime aconteceu durante o Durga Puja, festival anual hindu, no último sábado (1).

Segundo detalha o portal Meganoticias, a criança, cuja identidade será preservada ao longo de toda a notícia, desapareceu durante o festival. Ele voltava para casa quando foi abordado pelos sujeitos que tiraram a sua vida.

Atenção! A partir deste ponto este texto conterá detalhes de situações de violência, o que pode despertar gatilhos emocionais.

Vijay Kumar e Amar Kumar, nomes dos agressores, chamaram o garotinho e quando este se aproximou, foi golpeado na cabeça e teve a garganta cortada, o que consequentemente resultou em sua morte.

O pai do menor disse que perdeu a criança no festival e durante sua procura viu um rastro de sangue que saia da casa dos acusados. “Entrei e os encontrei empurrando o corpo do meu filho para debaixo de um berço. Gritei por socorro…”, relatou.

Confira também estas notícias de nosso site:

Queriam obter ‘prosperidade’

Após a triste descoberta, a polícia foi acionada e prendeu os dois sujeitos, que estavam visivelmente desorientados devido ao consumo de heroína. Horas depois, eles relataram que adotaram tal atitude para poder “agradar aos deuses” e “obter prosperidade”.

Em declaração sobre o ocorrido, as autoridades disseram: “Uma investigação posterior revelou que Vijay teve uma ‘visão’ sobre o assassinato. Ele (réu) alegou que estava usando drogas e se aproximou de algumas mulheres (no local) pedindo bastões de incenso. No entanto, eles se recusaram a ajudá-lo. Ele voltou e então viu... (um deus) em sua ‘visão’. Ele pegou o menino e o matou dentro de seu galpão”.

Por fim, lamentando o ocorrido, o pai da criança contou que eles chegaram na cidade há aproximadamente 5 semanas. “Nossa família nunca brigou com ninguém. Por que mataram meu filho?”, questionou.

+ Além do caso do menino indiano, você pode se interessar por: