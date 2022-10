‘Craques da escola’: Para incentivar estudo, professora cria figurinhas com imagens de alunos

Uma professora de uma escola municipal de São Vicente, no litoral de São Paulo, decidiu incentivar os os alunos do 4º ano do Ensino Fundamental usando figurinhas do álbum da Copa do Mundo, só que personalizadas. A história foi contada pelo “G1″.

A cada desafio vencido, os estudantes recebem um pacote de figurinhas com as imagens dos colegas. A professora Daniele Abrantes, de 41 anos, explica que os tais desafios são “pequenas provas” sobre a disciplina estudada. O projeto foi batizado de “Craques da escola”.

Daniele disse que pediu aos pais e responsáveis das crianças autorização para o uso de imagem. Com a permissão, elas viraram figurinhas feitas em um aplicativo.

A diretora da escola, Rosana de Fátima Clemente, explicou à reportagem que o projeto é uma forma de proporcionar aulas interessantes aos alunos. Além de desenvolver as habilidades propostas, a brincadeira também estimula as relações interpessoais, através da troca de figurinhas repetidas.

Diversão para os mais novos e mais velhos

Maria do Carmo, mais conhecida como “Dona Pequena”, é uma aposentada de 86 anos, moradora de Taubaté, no interior de São Paulo, cujo mais novo passatempo é colecionar o álbum de figurinhas da Copa do Mundo do Catar. Sua história também foi contada pelo portal de notícias “G1″.

Segundo a reportagem, assim que viu o anúncio do álbum, Maria do Carmo ligou para o neto Lucca Reis, de 33 anos, e pediu para ser uma colecionadora.

“Ela me ligou e disse ‘Lucca, eu quero colecionar o álbum da Copa. Você traz um para mim?’. Na hora eu fiquei espantado, ela não é tão fã de futebol e queria colecionar as figurinhas? Mas eu passei na banca e comprei um álbum, as figurinhas e levei para ela”, contou o rapaz.

