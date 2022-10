Álbum de figurinhas da Copa se torna passatempo favorito de idosa de 86 anos no interior de SP

Maria do Carmo, mais conhecida como “Dona Pequena”, é uma aposentada de 86 anos, moradora de Taubaté, no interior de São Paulo, cujo mais novo passatempo é colecionar o álbum de figurinhas da Copa do Mundo do Catar. Sua história foi contada pelo portal de notícias “G1″.

Segundo a reportagem, assim que viu o anúncio do álbum, Maria do Carmo ligou para o neto Lucca Reis, de 33 anos, e pediu para ser uma colecionadora.

“Ela me ligou e disse ‘Lucca, eu quero colecionar o álbum da Copa. Você traz um para mim?’. Na hora eu fiquei espantado, ela não é tão fã de futebol e queria colecionar as figurinhas? Mas eu passei na banca e comprei um álbum, as figurinhas e levei para ela”, contou o rapaz.

Benefícios e diversão

Segundo o neto, a atividade tem deixado a idosa mais ativa. “Durante a pandemia ela ficou muito tempo dentro de casa. Ela é bem ativa, gosta de cozinhar, fazer palavras-cruzadas, mas acho que ela enjoou. Pela correria eu não consigo ir muito até a casa dela, mas passamos bastante tempo juntos fazendo o álbum. Uma prima minha está a ajudando também. Elas estão passando muito tempo juntas por conta do álbum. É o álbum unindo a família!”

A idosa conta que sua parte preferida é abrir os pacotinhos de figurinhas e a sensação de encontrar os jogadores que faltavam. “Eu gosto de abrir os pacotinhos, nem vejo a hora passar. É muito gostoso. Quero continuar colecionando e se tiverem outros [álbuns] eu vou colecionar também”, revelou.

Até o último sábado (1º), quando a reportagem do “G1″ foi ao ar, faltavam 120 figurinhas para que “Dona Pequena” completasse o álbum.

