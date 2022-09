Mulher viraliza ao exibir sua barriga real após dar à luz: “Não achava que era normal”

Danisha Lestaevel decidiu compartilhar vídeos em que exibe sua barriga semanas após o parto e tem chamado atenção. O registro no TikTok viralizou ao revelar o corpo real de uma mulher nesse período, sem edição de imagem, sem filtros e sem procedimentos de qualquer natureza.

As publicações na rede social já ultrapassaram as 15 milhões de visualizações. Nas imagens, ela revela excesso de pele, flacidez e estrias. Mas a aceitação de seu novo corpo não foi tão simples assim.

“Eu caí em depressão pós-parto depois de dar à luz, me sentindo sozinha. Eu não tinha visto ninguém com um corpo parecido e não achava normal ter tanta pele solta e estrias como eu tinha”, disse em entrevista ao BuzzFeed.

Danisha, mãe de quatro filhos, disse que sentia como sua barriga não fosse mais a dela. “Era quase como se meu corpo fosse estranho para mim. Não era meu. Percebi que não estava preparada para as mudanças corporais que ocorreram após o parto.”

Contra uma cultura tóxica

Ela começou a perceber, porém, que pouco se falava sobre os corpos pós-parto. Tomou coragem e resolveu abrir esse caminho na internet por meio dos vídeos que destacaram sua nova barriga.

“Inicialmente, foi extremamente difícil para mim mostrar ao mundo meu corpo pós-parto devido ao medo do que os outros pudessem pensar”, disse ela. “Mas, quando postei, comecei a receber feedbacks positivos que me fizeram sentir tão honrada por ser uma voz para as mulheres e mostrar como pode ser o pós-parto e que é completamente normal.”

Danisha explicou que quer desmistificar a questão e lutar contra uma cultura tóxica. “Eu quero que pessoas que não têm filhos saibam que nem todos os corpos são iguais e que a cultura de ‘precisar voltar a ser o que era antes’ é extremamente tóxica, pois coloca padrões e expectativas de beleza em um pedestal alto”, pontuou.

