Genro briga com a sogra após ela se decepcionar durante o chá revelação da neta

Um homem está extremamente revoltado com a reação de sua sogra ao descobrir que será avó de mais uma menina. Segundo ele, a mãe de sua esposa não ficou feliz ao descobrir que a filha espera por outra garotinha.

Em um relato, realizado por ele no Reddit e compartilhado pelo The Mirror, o homem explica que já é pai de duas meninas e agora descobriram que estão esperando a terceira.

“Quando soube, minha sogra me olhou de forma agressiva e disse ‘Outra menina? Saia daqui! Você sabe que vocês homens são responsáveis pelo sexo do bebê, certo?’ Eu respondi perguntando a ela se ela acha que estou fazendo algo errado e ela disse que ‘só estava sendo honesta’”.

“Eu respondi que não me importava com o sexo do bebê pois são minhas crianças. Todos riram da atitude da minha sogra, que deixou a mesa e foi para o banheiro, onde ficou um bom tempo”, conta o homem.

A situação ficou desconfortável

Segundo o homem, a partir deste momento o clima no jantar mudou e passou a ser desconfortável ao ponto deles deixarem o local e irem para casa.

“Foi só quando chegamos em casa que minha esposa começou a receber ligações irritadas de sua mãe reclamando do quanto eu a ‘humilhei’ com a minha ‘piada estúpida’. Ela ainda afirmou que a desrespeitei em sua própria casa. Em minha defesa eu estava me defendendo sendo que ela estava tentando me culpar”, conta o homem.

Apesar disso, sua esposa acredita que sua mãe está tecnicamente certa de que os homens são responsáveis pelo sexo do bebe, sendo que ele deveria apenas se desculpar com ela por sua colocação durante o jantar.

Já as pessoas do Reddit, ele não tem motivos para fazer isso: “Sua sogra foi rude ao te dizer aquelas palavras. Você teve uma reação inesperada e transformou a atitude mesquinha dela em piada”.

“Culpar o pai pelo sexo do bebê é tão estúpido quanto o que faziam com a mãe antigamente. Minha mãe teve a mesma atitude com meu marido porque o nosso segundo filho é extremamente parecido com ele”, comentou outra pessoa.