Ela se recusa a cozinhar depois que os sogros chamaram sua comida de ‘esquisita’

Uma mulher ficou completamente chateada após sua sogra e cunhada realizarem comentários agressivos sobre suas habilidades culinárias. Ela, que é do Oriente Médio, queria preparar um de seus pratos preferidos para o jantar com a presença de seus sogros, que são alemães, mas se sentiu ofendida com os comentários.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher, que está grávida, esperava servir um prato de pescoço de cordeiro assado. Infelizmente, sua sogra e cunhada afirmaram que não gostariam de comer o prato por não “serem selvagens”.

No entanto, depois de verem o prato as mulheres se animaram para provar a iguaria, mas não puderam experimentar sequer uma mordida do prato.

“Elas sugeriram fazer seu próprio jantar pois tinham medo que eu cozinhasse ‘algo maluco’, então eu disso que estava tudo bem, pois preferia cozinhar para poucas pessoas. Fiz meu assado de cordeiro e o servi feliz”.

Ela não as deixou comer

Segundo seu relato, depois que as mulheres “fizeram desfeita” sobre sua escolha de prato principal, ela seguiu com seus planos originais e preparou seu prato de escolha.

“Quando nos sentamos para comer foi que elas notaram que o cordeiro tinha uma aparência suculenta, assim como eu tinha dito a elas antes. Elas quiseram experimentar e eu disse que não, pois fiz somente o bastante para mim. Além disso, não queria arriscar que elas se tornassem ‘selvagens’”.

No entanto, a mulher reafirma que não foi a primeira vez que a sogra fez comentários abusivos sobre sua alimentação, falando que alguns pratos por ela eram na verdade “comida de galinha”.

Para os usuários do Reddit, ela agiu corretamente: “É meio engraçado quando as pessoas ficam com essa raiva falsa depois de sofrerem com as consequências de seus atos”.

“Se as pessoas querem se limitar ao que conhecem, então não podem experimentar as coisas boas que a vida oferece. Além disso, comida é algo cultural e eles foram ignorantes e desrespeitosos com sua cultura”.