Encontro de homem de 63 anos com jovem em motel termina em tragédia

Um homem de 63 anos, que era contador, morreu recentemente em um motel da cidade de Bucaramanga, na Colômbia, após um encontro com um jovem. Informes iniciais indicam que ele tomou uma pílula para melhorar seu rendimento sexual, porém o químico teria causado um efeito adverso que resultou em seu óbito.

De acordo com o detalhado pelo portal Publimetro, o fato trágico teria acontecido após homem manter relações sexuais com a jovem, cuja identidade não foi revelada.

Os detalhes do caso

No dia 9 de agosto de 2022, no fim da tarde, o homem, que teve seu nome preservado, entrou no local com a mulher e foi para um dos quartos. Horas depois, ela saiu desesperada e buscou a administração do motel, pedindo ajuda.

Quando chegaram ao quarto, o contador estava no chão, sem sinais vitais. E embora os colaboradores tenham tentado reanimá-lo, não tiveram sucesso.

Aproveite a oportunidade e leia também:

O corpo do homem ficou mais de 12 horas no motel

Embora as chamadas feitas pelos funcionários do motel, as autoridades se negaram a ir buscar o corpo. O cadáver do homem, de 63 anos, ficou no local até a manhã do dia seguinte, quando finalmente foi retirado.

Agora, as autoridades locais investigam os detalhes do fato. Não há informações adicionais.

+ Você pode se interessar por estas notícias: