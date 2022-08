Mulher faz denúncia contra bebê de 1 ano - ‘Ela faz muito barulho’

Uma mãe está completamente enfurecida com a atitude de sua vizinha. Segundo ela, a mulher decidiu denunciar a criança de 1 ano por fazer barulho em sua própria casa.

Conforme a publicação realizada pela mãe no fórum online Mumsnet, e compartilhada pelo The Mirror, a vizinha decidiu denunciar a criança ao conselho do condomínio por “fazer barulho em sua própria casa”.

De forma anônima, a mulher revelou estar completamente enjoada com a atitude da vizinha: “Estou inconformada com o fato de que minha vizinha reclamou ao conselho sobre minha filha de 1 ano. Ela é uma criança animada, brincalhona e extremamente feliz e fica extremamente agitada quando acorda e quer sair da cama”.

“Em alguns casos ela acorda às 5 horas e começa a gritar no portão do quarto para chamar nossa atenção”, revela a mãe. Ela ainda explica que tanto ela quanto o marido buscam impor uma rotina para a filha com um horário determinado para dormir e momentos específicos de brincadeiras.

A vizinha decidiu denunciá-los

Segundo relato da mãe, ela e o marido evitam ceder quando a filha faz birra para levantar e brincar na hora que quiser, mas eventualmente acabam cedendo para acalmá-la.

“Não estou disposta a ceder imediatamente só para ela parar de chorar, pois dessa forma ela vai entender que levantar às 5 da manhã é bom e que ela consegue o que quer se chorar e gritar. Isso vai contra tudo que estamos trabalhando para construir a respeito de sua rotina e educação”, conta.

Leia também: Ela se irritou com a tática dos vizinhos para guardar uma vaga de estacionamento

No entanto, a vizinha não pensa da mesma forma. “Ela ficou em completo silêncio nos últimos 3 meses, também não a vimos mais do lado de fora então pensamos que o apartamento estava vazio. Somente ontem fui avisada que ela ainda morava lá. Sabendo do choro, fui bater em sua porta para conversarmos e explicar a situação, mas ela bateu a porta na minha cara”.

“Entendo que ela não goste de morar ao lado de uma criança que faz as coisas como uma criança, mas ela precisava reclamar ao conselho? Ela também reclamaria de um recém-nascido? Por favor, alguém me avise que ela está errada ou eu deveria ceder a chantagem da minha filha?”, questionou a mãe indignada com a situação.