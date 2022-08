Vento arranca guarda-sol e cabo acerta banhista como uma lança no peito

Em uma cena digna de filme de terror, uma mulher de 63 anos morreu com o cabo de um guarda-sol cravado no peito na praia em Garden City, Carolina do Sul, Estados Unidos, na tarde desta quarta-feira.

De acordo com a polícia, Tammy Perreault, de 63 anos, tomava sol com dezenas de outras pessoas na areia quando uma forte ventaria arrancou um dos guarda-sóis e fez com que voasse alto, antes de cair como uma estaca, acertando diretamente no peito da idosa.

Tammy foi socorrida às presas pelos guarda-vidas do local, mas não resistiu aos ferimentos graves e à perda de sangue.

Amigos que a conheciam disseram que ela era uma pessoa doce e tranqüila e o que ocorreu foi uma fatalidade. O bar do Scott, que fica próximo à praia, fez uma postagem em homenagem a ela:

“Algumas coisas nunca conseguiremos entender, mas o que sabemos é que ninguém tem algo ruim a dizer sobre essa mulher. Ser tão doce quanto ela todos os dias deve ser uma meta para todos”, dizia a postagem.

RARO ACIDENTE?

Ao que tudo indica, acidentes com guarda-sóis não são tão estranhos como parecem. Um levantamento da Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos EUA mostra que houve cerca de 2.800 acidentes com lesões entre 2010 e 2018 naquele país e, coincidência ou não, a maioria dos pacientes atendidos nos setores de emergência eram mulheres com mais de 40 anos.

De acordo com o estudo, a lesão mais frequente é a laceração, seguida de contusão ou escoriações e lesões de órgãos internos. Grande parte dos pacientes teve lesões na cabeça ou nas extremidades superiores do corpo.