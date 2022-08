Noivado em festa de casamento termina com confusão de família

Um homem viu a alegria pelo seu noivado rapidamente se transformar em uma grande confusão de família depois de revelar para sua irmã que ele pediu a namorada em casamento durante a recepção do casamento dela.

Conforme a publicação do homem, feita no Reddit e compartilhada pelo The Mirror, no momento da proposta nenhuma pessoa presente na recepção percebeu o que estava acontecendo, sendo que ele só revelou o pedido para sua irmã, que estava se casando, horas antes de ela viajar em sua lua de mel.

De forma anônima, ele revela que já mora com sua noiva há anos e que o assunto “casamento” estava em discussão. Naquela noite, durante a festa de casamento de sua irmã, ele achou que era o momento ideal para oficializar o pedido, o que aconteceu de forma discreta entre os dois.

“Ontem fomos visitar minha irmã e seu marido antes de eles irem para a lua de mel. Nós reforçamos o quanto o casamento foi lindo e especial e contamos que o momento especial deles nos ajudou a ter também o nosso, mesmo não sendo algo premeditado”.

A reação foi oposta ao esperado

De forma inesperada para o homem, a reação de sua irmã foi completamente oposta ao esperado por ele. “Fomos recebidos com raiva e acusados de desrespeitar e prejudicar o casamento dela por tentar ‘chamar atenção’ para o nosso momento”.

“Eu não planejava contar sobre o noivado para ninguém além dos nossos amigos e familiares. Também achei que meu pedido foi inofensivo pois em momento algum falamos sobre isso ou chamamos atenção para isso durante a festa”, explica o homem.

Para os usuários do Reddit, o que determina a forma como a situação é vista, é a maneira como o pedido foi realizado: “Foi algo silencioso e entre vocês dois, então ninguém mais percebeu e não foi uma cena para chamar atenção. Além disso, vocês esperaram para anunciar”.

“A regra sobre ‘não ficar noivo em um casamento’ é ‘não chame atenção durante a recepção’. Isso nunca significou que duas pessoas não podem decidir se comprometer em particular. Eu ficaria emocionado em saber que meu casamento foi inspirador para outro casal”, afirmou outra pessoa.