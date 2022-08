‘Lei Maria da Moda’: Blitz sobre erros e acertos nos looks de anônimos e famosos faz sucesso na web

Perfil que analisa deslizes nos looks de famosos e anônimos faz sucesso no Instagram (Reprodução/Instagram @leimariadamodaa)

Um perfil no Instagram tem feito sucesso ao analisar os looks de famosos e anônimos que circulam por aí. Batizado de “Lei Maria da Moda”, ele já soma quase 230 mil seguidores, que se divertem com as postagens que apontam os acertos e deslizes no mundo fashion.

“Prendendo diariamente quem AGRIDE A MODA. Aqui a risada é garantida. A BLITZ DA MODA TÁ ROLANDO”, alerta a descrição do perfil.

Entre os famosos que já foram “flagrados” pela blitz fashion estão nomes como Neymar, Vitão, Gkay e até celebridades internacionais, como Kim Kardashian, LeBron James e Lewis Hemilton.

Nas postagens, os internautas se divertem com as análises e decidem quem vai ser autuado por cometer uma infração no look.

Veja algumas das postagens abaixo:

‘Escola de tiktokers’

Com 33 anos de idade, a empresária gaúcha, Clarissa Millford, criou uma academia de tiktokers nos dois últimos anos, como uma maneira de reinventar-se, dada às circunstâncias da pandemia. Para 2022, a projeção de faturamento está em torno de R$ 7,5 milhões. Informações extraídas do Exame.

Dona de uma produtora de vídeos, diversos trabalhos deixaram de ser feitos no período de isolamento social. Foi assim que Millford teve a ideia de criar uma escola para tiktokers, devido à necessidade de movimentar-se no mercado de trabalho.

História por trás da ‘escola de tiktokers’ de sucesso que já conta com 8 mil alunos (Reprodução/Academia TikTokers)

Com uma instituição digital sediada em Porto Alegre, Millford fundou a Academia TikTokers para os que desejam aprender como utilizar a rede social como criadores de conteúdo. “Decidi unir o que eu sabia fazia muito bem, que é audiovisual, com os novos padrões das redes sociais”, diz.

O objetivo da escola estava centrado no auxílio de empreendedores e criadores autônomos a melhorar seus conteúdos na plataforma. “O público nunca foi de influenciadores que querem milhões de seguidores para alcançar o Brasil todo. São empreendedores que querem mais sucesso nas vendas, receita e visibilidade”, afirma a empresária.

