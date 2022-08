Ladrão armado com faca invade casa e encontra morador dormindo na sala; câmera flagrou tudo

Um ladrão mascarado e armado com uma faca invadiu uma casa em Chadderton, na Grande Manchester, na Inglaterra, e se deparou com o morador dormindo tranquilamente na sala. A câmera de um computador flagrou o momento.

Jason Skilling, de 53 anos, tirava um cochilo na sala enquanto sua esposa, Adele, de 56, estava no quarto no andar de cima, também dormindo.

O vídeo aterrorizante mostra o intruso andando pela sala e olhando para Jason, antes de perceber a câmera. O ladrão não demorou muito na casa e foi embora sem levar nada.

“Minha mãe verificou as câmeras que eles têm em casa para observar seus animais de estimação enquanto eles estão fora. Ela viu um cara andando pela sala da frente com uma faca enorme, enquanto meu padrasto estava dormindo na cadeira. É realmente assustador, e minha mãe está muito chateada com isso. Ela continua pensando: ‘e se acordássemos’”, disse Ashleigh Jones, de 33 anos, de acordo com reportagem do “The Sun”.

Depois do susto, a família decidiu aumentar a segurança da residência. “Eles estão verificando as câmeras o tempo todo e certificando-se de que tudo está funcionando. Minha mãe garante que tudo esteja trancado quando ela vai para a cama. Meu filho de seis anos está apavorado, fica falando e chamando o cara de serial killer, porque ele tem uma faca”, completou Ashleigh.

Flagra de acidente

Um outro flagra chamou a atenção nas redes sociais. Uma jovem resolveu fazer movimentos de dança do ventre para fora da janela de um carro em movimento e acabou se dando muito mal. O caso aconteceu em Makhachkala, na capital do Daguestão (república da Federação Russa).

A moça, que não teve a identidade revelada, colocou metade do corpo para fora de uma Mitsubishi Pajero e acabou caindo e batendo a cabeça no asfalto.

Alguns motoristas pararam para socorrer a jovem, mas ela se levantou e correu de volta para o SUV.

Assista:

LEIA TAMBÉM: