Entregador fica ‘preso’ em festa surpresa porque aniversariante estava chegando; veja vídeo

Você já imaginou passar por uma situação na qual está trabalhando como entregador e acaba “preso” em uma festa surpresa? Bom, caso tenha ficado curioso sobre este questionamento, trata-se de uma situação inusitada enfrentada por um homem em mais um dia de trabalho no México.

Segundo o detalhado pelo portal Publimetro Chile e como pode-se acompanhar na gravação compartilhada no TikTok pela usuária @anieeeg, os organizadores da festa tinham pedido comida por delivery, porém, logo após chegar no local, o homem precisou se esconder com os convidados, já que o aniversariante estava chegando, o que poderia estragar a surpresa.

Ao analisar o vídeo, é possível conferir o momento em que o jovem aniversariante chega na residência e é surpreendido não só por seus amigos, mas também pelo convidado inusitado.

Como se pode perceber, a situação foi tomada como um fato totalmente engraçado. E em sua publicação do TikTok, Ana Zamora escreveu: “Grata ao entregador que passou um minuto antes sem entender o que estava acontecendo”.

Está curioso e quer ver como foi este momento que viralizou e já soma mais de 2 milhões de visualizações? Assista abaixo ao vídeo divulgado no TikTok. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

