VÍDEO: Jovem faz ‘dança do ventre’ para fora de janela de carro em movimento e se dá mal

Mulher cai de carro em movimento e bate cabeço no asfalto (Reprodução/Redes sociais)

Uma jovem resolveu que seria uma boa ideia fazer movimentos de dança do ventre para fora da janela de um carro em movimento e acabou se dando muito mal. A cena foi registrada em uma avenida de Makhachkala, na capital do Daguestão (república da Federação Russa), e viralizou.

O caso foi noticiado no Brasil pelo “Extra”. A moça, que não teve a identidade revelada, colocou metade do corpo para fora de uma Mitsubishi Pajero e acabou caindo e batendo a cabeça no asfalto.

Alguns motoristas pararam para socorrer a jovem, mas ela se levantou e correu de volta para o SUV.

Assista:

Não há informações sobre o estado de saúde da jovem.

Queda de montanha-russa

E por falar em queda, um passeio com a família se transformou em uma tragédia em um parque de diversões na cidade de Klotten, na Alemanha, no último sábado (6). Uma mulher de 57 anos sofreu um acidente e despencou da montanha-russa, de uma altura estimada de 8 metros, morrendo no local.

O acidente ocorreu no parque Klotti Wildlife. Segundo a polícia, tudo indica que a mulher escorregou da cadeira do carrinho durante uma curva acentuada em alta velocidade e foi arremessada para fora.

A polícia disse que as investigações “não apontam para conduta criminosa do parque”.

A administração do parque emitiu um comunicado oficial sobre o caso: “Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para expressar nossas mais profundas condolências à família, parentes e amigos. Nossa equipe KLOTTI ainda está chocada e atordoada. Obrigado pela sua compreensão”.

