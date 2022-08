Antes e depois de pai tatuado deixa seguidores do Instagram de queixo caído!

Um jovem pai decidiu compartilhar com seguidores imagens impressionantes do processo de modificação de sua aparência. Nas primeiras imagens, é possível ver Remy quase sem tatuagens, enquanto no registro mais recente ele possui o corpo quase completamente tatuado!

Segundo o canadense, foram aproximadamente 1200 horas gastas para concluir as tatuagens que cobrem grande parte de seu corpo. Entre as principais peças da composição está um extenso trabalho de blackwork (estilo de tatuagem que consiste no preenchimento de grandes áreas com tinta preta) que cobre grande parte de seu tronco.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, Remy tem o hábito de compartilhar suas fotos e modificações com os diversos seguidores de seu perfil no Instagram. Ao todo foram gastas mais de 1200 horas realizando os procedimentos que garantiram seu visual atual.

Em seu perfil, que já conta com mais de 199 mil seguidores, Remy compartilha imagens de seu trabalho, suas tatuagens e de como concilia sua rotina com sua esposa e filho.

Antes e depois

Recentemente, um dos registros mais impressionantes compartilhados por ele foi referente ao início de todo o procedimento de modificação corporal e também de alterações em suas diversas tatuagens.

“Para quem tem um objetivo, o tempo que leva para chegar a ele é sempre uma mera eventualidade. Eu sei aonde quero chegar, para onde estou indo, e não importa quanto tempo eu leve para chegar lá. De toda forma, a jornada até lá é o que mais importa”, escreve.

Nas imagens, é possível ver uma foto antiga de Remy, quase sem tatuagens e piercings, ao lado de um registro recente onde grande parte da extensa tatuagem que cobre seu corpo pode ser vista.

Para os seguidores, o progresso de modificação e atualização das tatuagens foi impressionante: “Estou orgulhoso de você! Continue firme no seu caminho e deixe os haters para lá”.

“Verdadeiramente incrível!”, elogiou outro seguidor ao que um terceiro complementou: “Que foto incrível cara!”.