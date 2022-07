Viciado em tatuagens e modificações corporais revela novo projeto ‘extremo’

Anthony Loffredo, mais conhecido na internet como “Black Alien”, é um conhecido entusiasta da modificação corporal e de tatuagens. Seguindo seu projeto para tornar seu corpo o mais próximo possível de um “alienígena”, Anthony já decidiu qual será seu passo seguinte.

Conforme publicado pelo The Mirror, o homem, de 33 anos, é conhecido por ter seu corpo completamente modificado. Além de diversas tatuagens e implantes, ele também ficou conhecido por amputar o nariz, as orelhas e dois dedos de cada uma de suas mãos.

Curiosamente, ele revelou que algumas das partes removidas de seu corpo permanecem guardada por amigos: “Meus amigos decidiram guardar minhas orelhas após a remoção delas”, conta Loffredo.

Entre as modificações mais complexas, Anthony também removeu parte de seu lábio superior, colocou diversos implantes abaixo da pele e também tatuou completamente seus globos oculares.

A remoção de seu lábio, inclusive, fez com que ele desenvolvesse problemas na fala que não serão facilmente corrigidos.

Próximas modificações

Recentemente, Anthony decidiu provocar seus seguidores no Instagram sugerindo quais serão suas próximas modificações corporais. Após sugerir que faria uma modificação em seus genitais, ele revelou outros 3 projetos.

O primeiro, já feito por ele, foi o aumento dos implantes em seu rosto e cabeça. A segunda modificação foi a escarificação na parte lateral da cabeça onde escreveu a palavra “Alien”.

Por fim, em entrevista a um podcast, ele revelou que um de seus próximos passos será amputar uma de suas pernas abaixo do joelho. “É algo difícil pois minhas pernas são saudáveis e a amputação é um processo delicado e complexo”.

Leia também: Tatuagem feita em uma noitada com amigos pode custar o casamento de um deles

No entanto, ele ainda afirmou que pode precisar adiar estes planos e adiantar alguns outros, como novas modificações realizadas em sua face.

Sem colocar um limite para as alterações, Anthony também revela esperar que, em algum momento, seja possível unir as modificações corporais com novas tecnologias.

“Gosto de tudo que envolve tecnologias futuristas, isso chama minha atenção”, finaliza o homem.