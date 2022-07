Tatuagem feita em uma noitada com amigos pode custar o casamento de um deles

Um homem teme que possa ter ido longe demais durante uma noitada com seus amigos. Ele afirma que seu casamento pode chegar ao fim depois de ter feito uma tatuagem em um “momento de embriaguez”.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o homem revela que durante uma noite entre amigos acabou optando por tatuar o logotipo da marca Stone Island em seu braço, fato esse que não deixou suas companheira muito feliz.

Contando seu caso no Twitter, o homem revelou que acabou tatuando a marca, relacionada com artigos esportivos, enquanto aproveitava uma noite de “folga e diversão” com seus amigos.

No entanto, apesar de ter “levado na esportiva” a situação, ele acredita que sua esposa não irá reagir da mesma forma ao descobrir sua nova “marca permanente”.

O homem, identificado como Nat Conway, agora teme que a tatuagem coloque um ponto final em seu relacionamento.

Seria cômico se não fosse trágico

Para tentar aliviar a tensão e tirar um pouco das preocupações de sua cabeça, Nat enviou uma mensagem para seus amigos contando o ocorrido:

“Caras, eu estou completamente em choque. Acho que posso acabar ficando solteiro quando chegar em casa já que minha esposa não levou a sério quando contei a ela o que eu fiz”.

“Eu tatuei um distintivo do Stone Island no meu braço. Agora é oficialmente uma religião”, finaliza o homem que rapidamente viu seu tweet ser compartilhado por uma página que reúne relatos e fotos de pessoas com distintivos e logos tatuados no corpo.

Milhares de pessoas interagiram com a postagem e foram sinceras ao dar sua opinião sobre o resultado final da obra. Na imagem, compartilhada por ele ao mostrar sua nova aquisição, é possível vê-lo sem camisa e ostentando o logo recém-tatuado em seu braço.

“Eu definitivamente não consigo acreditar que estou vendo isso! Você realmente decidiu colocar o logo na sua pele!”, afirmou uma pessoa.

“Honestamente, isso tá ficando cada vez melhor”, revelou outra pessoa sobre as postagens da página.

Até o momento, Nat não retornou ao Twitter para compartilhar a reação de sua esposa ao vê-lo com a nova tatuagem.