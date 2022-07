VÍDEO: Ministro indiano bebe água direto de ‘rio sagrado’ e acaba internado com infecção estomacal

Uma celebração terminou em uma internação para um político indiano. Em um vídeo que circula nas redes sociais o ministro-chefe do Punjab, Bhagwant Mann, apareceu bebendo água do rio Kali Bein, que é considerado sagrado, e três dias depois acabou internado com infecção estomacal (veja o vídeo abaixo).

Punjab CM Bhagwant Mann drinks a glass of water from Pavitar Kali Bein Sultanpur Lodhi, Today was the 22nd Kar Sewa Anniversary of Kali Bein - Guru Nanak Dev ji attained enlightenment after taking a bath in the Kali Bein pic.twitter.com/gkjXIpAiLU — Gagandeep Singh (@Gagan4344) July 17, 2022

O caso aconteceu no último dia 17, data em que foi realizada uma cerimônia para comemorar o 22º aniversário de despoluição do rio. O evento foi realizado na região de Sultanpur Lodhi, onde o ministro anunciou o lançamento de uma nova campanha estadual para limpeza das águas e do sistema de esgoto do estado.

De acordo com o jornal “New Indian Express”, durante a cerimônia, o ministro falou sobre a importância da limpeza dos rios, mas quis mostrar que as águas do Kali Bein eram “bentas e sagradas” e, mesmo elas parecendo poluídas, ele tomou um copo.

Três dias depois, o ministro começou a passar mal e precisou ser internado em um hospital em Delhi. Ele foi atendido por especialistas e passou por vários exames, que detectaram que ele estava com um quadro de infecção estomacal. O político ficou em observação e recebeu alta médica depois de dois dias internado.

O governo de Punjab não se pronunciou sobre o real estado do rio Kali Bein após o incidente com o ministro. Nas redes sociais, a informação é que agora Bhagwant Mann passa bem.

O rio Kali Bein é considerado sagrado pelos hindus, mas enfrenta o problema de poluição por causa da grande população da Índia. Outro que enfrenta o mesmo problema é o rio Ganges, onde ainda nos dias de hoje há a tradição de depositar as cinzas dos mortos.

