‘Chucky’ aterroriza bairro nos Estados Unidos e fotos viralizam nas redes; entenda a história

O boneco “Chucky” aterrorizou moradores na cidade de Pinson, no Alabama, Estados Unidos, nos últimos dias. Uma postagem com fotos do pequeno assassino viralizou nas redes sociais e mostram o brinquedo circulando pelas ruas com um tom assustador. No entanto, a história nem chega perto de um filme de terror (entenda abaixo).

A postagem foi feita no Facebook por Kendra Walden, que circulava pelo bairro quando se deparou com o próprio “Chucky” atravessando uma rua. Intrigada, ela se aproximou e tirou fotos do personagem.

Na legenda, ela escreveu: “Queridos pais do garotinho fantasiado de Chucky em Pinson. PEGUEM SEU FILHO...eu quase tive um ataque do coração”, destacou Kendra.

Nos comentários, ela contou que, no fim, achou a postura do “boneco” muito engraçada e que por isso decidiu compartilhar a história nas redes sociais. O post já teve mais de 50 mil curtidas e quase 105 mil compartilhamentos.

'Chucky' é visto circulando em bairro nos Estados Unidos (Reprodução/Facebook)

Mas quem era o pequeno ‘Chucky’?

Após a repercussão do caso, a família do menino Jackson Reed, de 5 anos, contou que era ele quem deu vida ao “Chucky”. Em entrevista a emissora WDHN, afiliada da rede ABC, Britnee Reed, a mãe do menino, disse que soube da história quando estava no trabalho. Uma amiga viu a postagem e logo ela desvendou todo o mistério. “Eu dei zoom e falei: ‘Ai, meu Deus, esse é meu filho”, contou ela.

A mulher disse que logo depois ligou para a sua mãe, que estava cuidando de Jackson, e a avó confirmou que tinha ajudado o menino a se caracterizar como o boneco e que o deixou fazer uma “vigilância” pelas ruas.

Britnee destacou, ainda, que comprou a fantasia para o filho usar no Halloween, mas ele gostou tanto que vira e mexe quer usar a roupa. “Ele veste essa e outras fantasias ao longo da semana. Ele ama fazer as pessoas rirem”, destacou a mãe.

