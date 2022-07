Jovem se decepciona após adquirir uma ‘tatuagem surpresa’

Uma mulher ficou completamente decepcionada após descobrir que sua nova tatuagem acabou saindo completamente diferente do esperado. O desenho, que era para ser simples, com linhas firmes e retas, acabou deixando a desejar.

Conforme um vídeo postado pela jovem em seu TikTok e compartilhado pelo The Mirror, o desenho, uma faca, acabou repleto de linhas tortas e inconsistentes, quando deveria ser exatamente o oposto.

Apaixonada por tatuagens, a jovem, identificada como Malyev, decidiu fazer uma “tatuagem surpresa”, mas ao acabar sorteando uma imagem do personagem Shrek optou por alterar para o desenho de uma faca.

Sem se preocupar, depois que um amigo passou pelo mesmo procedimento no mesmo estúdio de tatuagem, ela decidiu seguir em frente e fazer a tatuagem, mas ficou rapidamente arrependida da situação.

Completamente infeliz com o resultado, Malyev foi rápida em categorizar sua nova tatuagem como “algo horrível” e criticou o fato de um tatuador aprendiz trabalhar diretamente com clientes sem ser supervisionado.

“Fiz uma tatuagem ontem e é horrível. Eu consegui meu dinheiro de volta, mas esse não é meu problema real”, revela.

Ela entrou em contato com o dono do estúdio!

Tentando buscar uma forma de resolver sua situação, a jovem decidiu entrar em contato com o estúdio, e se surpreendeu ao descobrir que o artista responsável por sua tatuagem era um aprendiz.

“Falei com o dono da loja ao invés de falar com o artista porque eu senti que seria estranho. Eu só não esperava que, um artista aprendiz, como ele era, tivesse permissão para tatuar a região das mãos”.

“Quando você é aprendiz deveria pegar experiência tatuando braços e pernas! Não tinha ninguém no estúdio para supervisionar o artista, era só ele lá, e ele tatuou minha mão”, conta a jovem que, em seguida, mostra o resultado da tatuagem.

No entanto, com o passar dos dias a situação do desenho piorou depois que alguns “pontos de escape de tinta” começaram a aparecer. “Dá pra ver pelo menos 3 deles. A tinha está saindo no cabo e na lâmina. O sombreamento já era e a ponta da faca também está bem estranha”.

Para tranquilizar os seguidores, ela ainda os garantiu que teve os mesmos cuidados com essa tatuagem que já teve com qualquer uma de suas outras. Além disso, em um futuro próximo, ela pretende cobrir o desenho com uma nova peça.