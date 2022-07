Após incêndio, ele afirma que sua tatuagem é o único retrato existente da esposa

Um viúvo está desolado depois que sua casa foi completamente consumida pelas chamas durante um incêndio florestal na última semana. Keith Gant, que mora na Grã-Bretanha, viu todas as lembranças físicas de sua falecida esposa serem queimadas junto com sua casa.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, Keith, de 75 anos, só percebeu que as chamas atingiram sua casa ao escutar o barulho do alarme.

Ele havia fechado suas persianas e não fazia ideia de que a região no entorno de sua casa estava ardendo em chamas. Ele só teve tempo de sair do local antes que a propriedade fosse completamente consumida pelo fogo.

Em entrevista a um meio de comunicação local, Keith conta que se sentiu completamente devastado. Além de perder a casa, ele também perdeu fotos e lembranças de sua falecida esposa, Olwen.

“Há muitas lembranças na casa. Minha esposa e eu passamos por muitos momentos felizes aqui. Eu a perdi há três anos e agora tudo se foi. Não esperava passar por isso e sei que isso ainda vai me afetar muito”, revela o homem.

“Vou sentir falta dela mais do que nunca. A casa tem seguro, mas o seguro não trás as memórias de volta”.

Restou somente uma tatuagem

A única imagem de Olwen que sobreviveu ao fogo foi uma tatuagem feita por Keith em seu braço. O casal estava junto há 40 anos até que em 2019 ela faleceu.

No pequeno retrato é possível ver o rosto da mulher acompanhado pela frase “Olwen para sempre”.

Tatuagens memoriais se tornaram uma conhecida maneira de manter lembranças e realizar homenagens a pessoas importantes. Rapidamente desenhos deste tipo acabaram se popularizando pelo grande teor emotivo envolvido.

