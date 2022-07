Eles estão preocupados com os vizinhos após vários comportamentos estranhos

Uma mulher decidiu compartilhar suas preocupações referentes aos vizinhos. Segundo ela, eles passaram a agir de forma “estranha e suspeita” desde sua mudança para a nova casa.

Conforme publicado por ela no fórum online Mumsnet, e compartilhado pelo The Mirror, a mulher começou a reparar nas atitudes estranhas de seus vizinhos apenas algumas semanas depois de se mudar para sua nova casa.

A primeira coisa em que ela reparou foi que os vizinhos, de aproximadamente 20 anos, estavam usando o seu jardim sem ter permissão para fazer isso. Ela também relatou uma série de outros comportamentos bizarros.

“O vizinho fica olhando pela janela e esperando até que nossos dois carros, o meu e do meu companheiro, estejam estacionados dentro de casa. Depois os dois aparecem na minha porta e se convidam para um café. Sim, eles literalmente entraram na minha casa e colocaram a chaleira no fogo!”, revela.

“Além disso, quando estamos fora de casa eles ficam mandando diversas mensagens de texto perguntando onde estamos e quando voltaremos”.

Comportamento abusivo e estranho

Segundo seu relato, a mulher explica que diante do comportamento obsessivo dos vizinhos, ela e o marido começaram a ignorar as mensagens enviadas por eles.

“Eles também começaram a receber entregas na nossa casa, colocando o nosso endereço como o endereço padrão deles! Eles não nos perguntaram se tinha algum problema referente a isso, simplesmente colocaram o endereço e passamos a receber entregas”, explica.

“Na semana passada foi algo absurdo! Tentaram entregar uma mesa e cadeiras de seis lugares na nossa casa! Nós passamos a recusar as entregas”.

Para o companheiro dela, as atitudes dos vizinhos são uma espécie de “desculpa” para falar com eles ou tentar forçar uma amizade. No entanto, eles passaram dos limites ao entrar no jardim do casal sem permissão.

“Voltamos para casa e demos de cara com eles no nosso quintal. Quando o questionamos, ele disse que estava ‘apenas verificando o gato’ para ‘se certificar de que ele estava bem’ enquanto estávamos fora. Ele é um gato acostumado a ficar em casa, e saímos somente por poucas horas”.

“Qual o motivo dessas atitudes estranhas? Achei que era uma ‘busca desesperada por amizade’, mas agora estou realmente ficando irritada com isso”, finaliza a mulher.

Para os usuários da plataforma, a situação realmente é estranha. “Coloque uma campainha com câmera em sua casa. Ela é brilhante e evita visitas indesejadas”, sugeriu uma pessoa.

Outra afirmou que eles precisam ser firmes com os vizinhos: “Cortem o contato e sejam firmes ao dizer que eles não podem entrar”.