Ele ameaçou chamar a polícia após ter uma árvore ‘roubada’

Uma mulher está vivendo uma situação dramática por conta de um de seus vizinhos. Segundo ela, o homem está ameaçando chamar a polícia e acusá-la de roubar algumas mudas de sua árvore.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher contou sua situação e pediu ajuda sobre como lidar com o vizinho, que ameaça denunciá-la à polícia.

Em seu relato, a mulher conta que, há quatro anos, ela decidiu pegar algumas mudas de salgueiro do vizinho, já que as árvores estavam “invadindo” sua propriedade e ofereciam uma boa aparência ao local.

“Nosso vizinho tem um lindo salgueiro que ultrapassa os limites da nossa propriedade. Apesar disso, eu fico feliz com a presença da árvore pois torna aquela região do jardim um espaço fresco e de sombra para minhas crianças”, conta a mulher.

“Há 4 anos eu tirei algumas mudas do salgueiro. Não pensei em pedir permissão, pois eles estavam dentro da minha propriedade e as mudas não impactaram na saúde da planta do meu vizinho”.

Ela foi acusada de roubo

Continuando sua história, ela conta que tomou a decisão de tirar as mudas para que a árvore não fosse danificada. “Em vez de jogá-los por cima da cerca, eu decidi plantar as mudas em um canto do meu jardim”.

“Esses salgueiros cresceram bem e fortes. São seis no total, todos daquelas mudas de galhos que estavam caindo no meu quintal. Eles são altos e agora tem mais de 1,80m”, revela a mulher.

Recentemente, o vizinho notou as árvores e passou a acusar a mulher de ter roubado suas mudas, exigindo que as plantas sejam replantadas em sua propriedade.

“Ele me disse o salgueiro foi tirado de uma árvore do jardim de sua mãe e, portanto, é propriedade da família. Disse também que entrará em contato com a polícia e com uma ação legal. Ele é louco, nunca tive muito contato com ele e agora isso”.

Na internet ela foi amparada por diversas pessoas que a orientaram a ignorar o vizinho. “Ele vai ter que provar que você não ofereceu os salgueiros de volta. Ele parece fora de si”.

“Legalmente você deveria ter oferecido os cortes a ele”, comentou outra pessoa ao que a mulher respondeu: “Sei disso, mas na hora não me ocorreu. Já expliquei a ele como retirar novas mudas e que nunca imaginei que ele fosse exigir isso”.