Vizinhos exigem levar criança de 2 anos para passeio e preocupam a mãe

Uma mãe está passando por momentos extremamente complicados depois que seus novos vizinhos exigiram levar seu filho, de apenas 2 anos, em um passeio com eles. Segundo seu relato, os vizinhos ainda se irritaram após ela se recusar a permitir o passeio.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a mulher contou sua história em um post no fórum Mumsnet, onde relatou estar completamente preocupada com a segurança do filho após a conversa com os vizinhos.

“Recentemente nós nos mudamos para um apartamento com nosso filho de 2 anos. Nas últimas semanas os filhos do vizinho de baixo ficam me perguntando repetidamente se meu filho pode brincar com eles, eles tem entre 11 e 12 anos”, conta.

“Eu não conheço os meninos e somente vi os pais deles algumas poucas vezes. Então apesar de não ter problemas com eles, acho estranho que crianças mais velhas queiram passar um tempo com uma criança de 2 anos”, explica a mãe.

O histórico dos vizinhos não é nada bom

Segundo a mulher, como se não bastasse a insistência dos filhos da vizinha, ela também soube que o histórico dos meninos não é nada bom.

“Eles são conhecidos por serem barulhentos e encrenqueiros. De acordo com um dos vizinhos, um deles colocou cocô de cachorro em sua caixa de correio. Eles também passam o tempo todo na rua e envolvidos com encrenca e outras coisas”.

Por conta disso, e devido a insistência dos garotos, ela concordou em permitir uma ida ao parque de crianças próximo ao prédio, mas pediu aos meninos que esperassem ela pegar suas coisas, pois iria com eles. No entanto, os irmãos não gostaram da ideia.

“O mais velho ficou irritado e disse que ia sair com meu filho sozinho. Eu me recusei a permitir e fechei a porta”, conta a mulher que se surpreendeu quando, mais tarde, recebeu a visita dos pais dos meninos.

Leia também: Ela viu uma amizade de anos terminar por conta de suas escolhas alimentares

“A mãe deles veio toda agressiva perguntando qual era o meu problema. Ela estava gritando, xingando e me intimidando! Só consegui me livrar dela porque meu marido chegou em casa e disse a ela para sair ou ele chamaria a polícia. Não acho que estou sendo irracional na minha decisão e temo que eles não deixem isso quieto”, conta a mulher.

Para outros pais e mães do fórum, ela está correta. “Como alguém pode pensar que está agindo errado nessa situação? Você tem diversas razões para agir desta forma”.

“Diga a eles com firmeza que seu filho é pequeno demais para sair sem a mãe por perto. Seja firme”, comentou outra pessoa.