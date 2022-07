Você se considera hábil para realizar desafios complicados? Preste atenção na tarefa a seguir: Há uma torneira com diversos copos esperando para serem preenchidos e você deverá dizer qual deles será completo primeiro.

Um usuário da plataforma TikTok, Rana Arshad, realizou um teste de percepção com seus seguidores. Para resolver o teste e apontar qual copo será preenchido primeiro, é necessário prestar bastante atenção. Para isso, é preciso ter um bom olhar. Observe abaixo:

Apenas 5% das pessoas conseguem dizer qual copo será preenchido mais rápido (Reprodução/TikTok @rana_illusions)

“Apenas 5% das pessoas conseguem descobrir isto: alguém pode dizer qual copo será preenchido mais rápido?”, questiona o tiktoker durante a transmissão do vídeo.

Resposta: Nenhum dos copos será preenchido! Como assim? Se prestar atenção no desafio, irá perceber que o lado esquerdo do copo 1 não possui saída de água. Já no lado direito, seu destino é o elemento 7, que contém um furo embaixo. Desta forma, eles não poderão ser preenchidos por completo. O que achou do teste de percepção?

Somente 2% das pessoas conseguem identificar o casal diferente na imagem

Mais um desafio viral chegou ao TikTok, desta vez realizado pelo usuário HecticNick, com um teste de percepção para seus seguidores. Embora os casais na figura pareçam todos iguais, há uma pequena diferença. Para concluir o desafio, é preciso ter um bom olhar.

Há diversos casais espalhados na imagem, mas é necessário identificar qual deles está diferente. Você acredita que consegue? Observe abaixo:

Somente 2% das pessoas conseguem identificar o casal diferente na imagem (Reprodução/TikTok @hecticnick)

Para conferir a resposta do desafio, clique neste link!

