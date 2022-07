Consegue encontrar o carro na foto? Isto não é o que parece ser

Você se considera hábil para realizar desafios complicados? A tarefa a seguir consiste no seguinte: Há um golfinho na imagem, mas é necessário encontrar um carro no meio da figura. Será que é capaz de ajudá-lo?

Um usuário da plataforma TikTok, HecticNick, realizou um teste de percepção com seus seguidores. Apesar de parecer existir apenas um simples golfinho na imagem, há um carro escondido nela. Para concluir o desafio, é preciso ter um bom olhar. Observe abaixo:

Encontre o carro na imagem! (Reprodução/TikTok)

“Isto não é o que você pensa ser. Se parece com um golfinho normal, porém tente fechar seus olhos 99% e você verá um CARRO!”, diz o tiktoker durante a transmissão do vídeo.

Resposta: Basta seguir a dica do usuário do TikTok que você verá o elemento na imagem! O que achou do teste de percepção?

O quão rápido você consegue encontrar a letra ‘A’ nesta imagem? Descubra se possui um bom olhar

O mesmo usuário da plataforma TikTok, HecticNick, realizou mais um de seus testes de percepção com os seguidores. A tarefa consiste em focar na figura e encontrar a letra ‘A’ perdida no meio dos ‘X’. Embora pareça muito confuso, basta apenas ter foco para concluir o desafio. Observe a foto abaixo!

Encontre o 'A' escondido! (Reprodução/TikTok)

Quer se certificar do resultado deste teste? Então clique aqui e descubra se saiu-se bem!

Outros testes

Você percebeu que testes como estes não são tão fáceis assim? O Metro World News Brasil tem preparado uma série de desafios para você tentar resolver. Teste se você possui um olhar aguçado e conheça nossa seção de desafios. Abaixo é possível se deparar com alguns deles:

