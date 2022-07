Você é capaz de encontrar as linhas curvas na imagem? Mais difícil do que parece (Reprodução/TikTok @hecticnick)

Ao analisar os testes de percepção, você pode se deparar com as famosas “ilusões de ótica”. A tarefa a seguir, por exemplo, consiste no seguinte cenário: Há alguns quadros, mas é preciso encontrar as linhas curvas na foto. Você acredita que consegue?

Um usuário da plataforma TikTok, HecticNick, realizou um teste de percepção com seus seguidores. Embora pareça muito simples apontar as linhas curvas, pode não ser exatamente como você pensava. Para concluir o desafio, é preciso ter um bom olhar. Observe abaixo:

Você é capaz de encontrar as linhas curvas na imagem? Mais difícil do que parece (Reprodução/TikTok @hecticnick)

“Apenas 2% das pessoas conseguem encontrar o casal diferente nesta imagem. Você consegue?”, diz o tiktoker durante a transmissão do vídeo.

Resposta: Ao focar nas linhas, você provavelmente notou que todas elas estão retas. Contudo, existe a impressão de que a maioria delas estão curvas, não é? Isso acontece porque a figura causa essa ilusão ótica, de forma proposital. O que achou?

Poucos conseguem dizer quais linhas estão retas na imagem; descubra se possui um olhar analítico

Se passou pelo teste anterior, tente resolver mais este aqui: há algumas linhas na figura, porém é preciso apontar quais delas estão totalmente retas de cima para baixo.

Na rede social TikTok, o mesmo usuário, HecticNick, compartilhou outro vídeo trazendo um novo desafio aos seguidores. Embora todas as linhas da figura aparentam estar tortas, não significa que seja exatamente desta forma. Observe a figura abaixo e tente solucionar: qual das linhas estão completamente retas?

Poucos conseguem dizer qual das linhas estão retas na imagem; descubra se possui um olhar analítico (Reprodução/TikTok @hecticnick)

Para descobrir a resposta do desafio, clique neste link!

