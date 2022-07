Ele se tornou conhecido após dormir e despertar somente 25 dias depois; entenda

A história de Purkharam, um homem indiano de 42 anos, que mora atualmente no estado de Rajastão, ganhou as páginas da internet ao redor do mundo, recentemente, após contar que chegou a dormir 25 dias seguidos. No entanto, diferente do que muitos imaginam, não se trata de algo “voluntário”, mas sim de um distúrbio que afeta sua vida. Vamos entender melhor esta história?

Segundo informações, há mais de 20 anos, Purkharam foi diagnosticado com uma “anormalidade do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal”. Em linhas gerais, tal distúrbio faz com que ele tenha não só dificuldades para dormir, mas também despertar, o que causa uma sensação de sonolência extrema em seu corpo.

Devido ao disposto anteriormente, o homem de 42 anos já chegou a dormir um total de 25 dias ininterruptos, afirma a Televisa.

Como tudo começou

Determinadas particularidades no comportamento de Purkharam, quando era mais jovem, foram um dos pontos-chaves para que os médicos identificassem o que estava acontecendo.

Embora inicialmente ele dormisse uma quantidade de horas a mais, podendo chegar a um total de 15 (diárias), adormecendo inclusive na loja em que trabalhava, em 2015, a situação se tornou mais complexa e então, o homem indiano passou a dormir por dias.

Desde então, a família decidiu trabalhar por ele, além dar-lhe banho e encontrar uma forma de alimentá-lo enquanto dorme.

A vida atual do homem

Em sua declaração, Purkharam esclareceu que embora não tenha deixado de trabalhar na loja, se concentrar pode lhe resultar uma tarefa bastante difícil e ressaltou que tem constantes dores de cabeça.

Por fim, mesmo com toda a repercussão que o caso teve ao redor do mundo, a família do homem de 42 anos ainda tem esperança de que um dia ele se recupere.

