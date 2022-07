Avó desiste de comparecer ao aniversário do neto e deixa a filha magoada

Uma mulher ficou completamente chateada com a atitude de sua mãe, que abriu mão de participar do aniversário do neto para comparecer a um evento realizado por seu filho mais velho.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher decidiu compartilhar sua história no fórum online Mumsnet. Decepcionada com a atitude da mãe, ela conta que não é de hoje que percebeu a mãe “favorecendo seu filho preferido”, mas que agora isso está atingindo seu filho.

“Para resumir, meu irmão mais velho é o ‘filho preferido’ da minha mãe, a ‘criança de ouro’. Ela sempre coloca meu irmão e sua família a frente de tudo. Nós não temos contato (por culpa dele, por favor, confiem) e minha mãe tomou as dores dele. Como consequência, eu e minha família sempre somos deixados de lado”.

Ela ainda conta que, de forma “irônica”, o irmão trata a mãe como “descartável”. “Ela nunca é incluída nos planos dele, sendo que aqui sempre tentamos incluí-la pois ela é solitária e adora se envolver com os netos”.

Ela ficou extremamente chateada

No entanto, a situação toda mudou quando recentemente a mãe da mulher decidiu desistir de comparecer ao aniversário de 5 anos do neto para “atender ao chamado” de seu filho mais velho.

“O aniversário do meu filho é durante a semana, minha mãe perguntou o que faríamos para comemorar e eu disse que teria bolo e presentes depois da escola. Ela pediu para vir e dissemos que sim. Meu filho ficou animado e mencionou isso diversas vezes”, conta a mulher.

“Hoje, uma semana antes do aniversário, ela me disse que tem outros planos e que deverá comparecer a um evento às 15 horas, então talvez ela possa aparecer por aqui perto da hora do meu filho dormir. Adivinha com quem são os ‘outros planos’ dela... Isso mesmo, meu irmão”.

Leia também: Mãe exige que filho doe seu cão e se surpreende com a atitude do adolescente

“É demais esperar que ela mantenha sua palavra e não trate meu filho como uma segunda opção principalmente quando foi ela quem disse que viria?”, questiona a mulher aos demais usuários da plataforma.

Para muitos dos usuários da plataforma, ela deveria cortar laços com a mãe. “Conheço pessoas assim. Elas estão desesperadas pelas migalhas e fica com tanto medo de perdê-las a ponto de não verem a dor que causam aos outros”.

“Você precisa aceitar que ela sempre vai te deixar de lado e deixar suas expectativas baixas, faça isso pela sua saúde mental”, afirmou outra pessoa.