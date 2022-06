Mãe exige que filho doe seu cão e se surpreende com a atitude do adolescente

Uma mãe exigiu que o filho doasse seu cachorro de estimação porque seu noivo é “severamente alérgico” a cães. Apesar de sua determinação, ela não gostou da solução do filho diante do problema.

Conforme publicado pelo The Mirror, o rapaz, de 18 anos, compartilhou sua história em uma publicação realizada no Reddit, e pediu a opinião dos demais usuários da plataforma.

Em seu desabafo ele explica: “Meu pai morreu em um acidente de carro quando eu tinha 15 anos e Dax era o cachorro dele. Ele o resgatou de um abrigo quando ele era um filhote e nós o temos desde que eu tinha 11 anos. Ele significa muito pra mim”.

“No ano passado minha mãe conheceu Anthony e começou a sair com ele. Recentemente eles ficaram noivos e ele queria se mudar para cá, mas é extremamente alérgico a cães”, explica o jovem.

Diante da alergia do noivo, a mulher não deu opção ao filho: “Ela disse que eu precisava me livrar de Dax”.

Ele não abriu mão do cachorro

Com a determinação da sua mãe, o jovem reforçou a importância do cachorro para ele, mas ainda assim ela foi irredutível em sua decisão. “Briguei com ela porque ele é minha família e foi o que me ajudou a superar a perda do meu pai. Ela foi irredutível e disse que ele tinha que ir”.

“Ninguém aceitou adotá-lo e eu precisei implorar ao meu avô paterno para ficar com ele pois minha mãe ameaçou levá-lo para um abrigo”, conta o jovem.

Por conta da idade e de suas restrições físicas, o avô do rapaz o avisou de que não conseguiria dar conta de cuidar do animal sozinho, e então sugeriu que o neto fosse morar com ele.

Prontamente, o jovem aceitou: “Disse para minha mãe que ia morar com meu avô para poder ficar com Dax, ela ficou irritada e disse que ela e Anthony são minha família e que eu devo ficar com eles”.

“Dax é minha família e ela me fez me livrar dele, meu avô também é minha família”, conta o jovem que tomou sua decisão e se mudou. Agora ele precisa lidar com a mãe que segue o culpando por sua atitude.

“Minha mãe disse que estou sendo um filho ruim por escolher meu cachorro no lugar deles. Ela diz para eu voltar e deixar de ser cruel com ela. Eu entendo que ela tem alguém novo para ser feliz e isso é legal, é a vida dela, mas por que eu não posso ser feliz também ao lado do meu cachorro?”, afirma o jovem.

Para os usuários do Reddit, ele teve uma atitude nobre e correta: “Você não é um filho ruim, a postura da sua mãe é que é horrível. Ela está tentando te forçar a ter uma ‘nova família’ sem o seu consentimento”, afirma uma pessoa.

“Fique com seu avô e seu cachorro, espero que tudo melhore para você no futuro”, desejou outra.