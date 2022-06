Envergonhado com o nome de seu cachorro, ele afirma: ‘Nunca terei uma namorada’

Um jovem ficou completamente envergonhado após descobrir que seu pai decidiu pregar uma peça ao registrar seu novo filhote no consultório veterinário. Segundo ele, o nome o deixou completamente sem graça diante da garota que ele estava tentando impressionar.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o rapaz, que tem 19 anos, se arrependeu completamente de ter deixado o registro de sua nova cachorrinha aos cuidados de seu pai.

Segundo ele, que realizou uma postagem no Reddit contando a história, o pai foi “completamente desonesto” ao registrar o animal com outro nome. “Eu decidi que Holly seria um nome apropriado para ela, mas na época precisei deixá-la aos cuidados dos meus pais por algumas semanas”.

“Durante este tempo, meu pai aproveitou para registrá-la no canil e no veterinário como “Mizz Princess Hollywood”, conta o jovem que ainda afirma não ter sido informado sobre a alteração do nome de seu filhote.

Ele descobriu da pior forma possível

Segundo o jovem, a mudança do nome no registro passou desapercebida durante seis meses. Ele só ficou sabendo da informação quando levou a cachorrinha para uma visita ao veterinário.

“Não tinha ideia sobre o registro dela no canil, mas quando cheguei na recepção do veterinário fui informado sobre isso. Eu dei risada, suspirei e pedi que a chamassem apenas de Holly”, conta ele.

Apesar de achar engraçada a situação, ele conta que a mudança do nome o fez perder a oportunidade de conseguir o telefone de uma garota que chamou sua atenção na sala de espera.

“Uma linda garota com a minha idade entrou com um filhote de pastor alemão e sentou ao meu lado. Nossos cachorros começaram a brincar juntos e acabamos conversando. Tudo ia bem até a recepcionista chamar por Mizz Princess Hollywood”.

“Fiquei completamente envergonhado, entrei na sala de exames completamente vermelho e nunca mais vi a garota”, conta o jovem.

Os usuários do Reddit, em sua maioria, tentaram tranquilizar o jovem. “Tenho certeza que ele não se importou e pode até ter achado engraçado. Sinto que ninguém iria deixar de ter interesse em uma pessoa por causa do nome do cachorro dela”.

“Você deveria ter aproveitado e dito a ela que explicaria o motivo do nome se ela tomasse um café com você”, sugeriu outra pessoa.

“Achei hilário o veterinário chamar pelo nome do cachorro e não pelo nome do dono”, finalizou outra.