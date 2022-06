Mãe quer nomear o filho com o nome de sua falecida amiga, mas o pai não aprova

Uma mulher está em uma intensa discussão com seu marido depois que ela decidiu que quer nomear o filho do casal em homenagem a sua amiga, que faleceu recentemente.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher conta que gostaria de dar ao filho o nome, ou nome do meio, de Eden, uma homenagem a sua melhor amiga que faleceu no começo deste ano. Por meio de uma postagem no Reddit ela explica que este desejo está causando uma grande discussão com seu marido.

“Nós estamos tentando encontrar um nome para o nosso filho já faz algum tempo. Estou decidida a chamá-lo de Eden em homenagem a minha melhor amiga que morreu há cinco meses”, conta a mulher.

“Ela estava animada para conhecer meu filho e seria a madrinha dele, então pensei que seria uma boa forma de homenagear ela, mas meu marido foi contra. Ele não gosta do nome mesmo sabendo o significado que ele tem para mim”.

Ela tentou propor uma alternativa

Segundo o relato da mulher, a data prevista de parto está cada vez mais próxima e ela agora está tentando trazer novamente o assunto referente ao nome do bebê. “Perguntei ao meu marido se poderíamos ao menos usar o nome como nome do meio e ele me disse que só se tivermos uma filha”.

“Eu perdi a paciência e o chamei de idiota por afirmar que algum dia no futuro teremos uma filha para usar o nome. Ele disse que é apenas um nome estranho e que se eu me importasse com ele não o forçaria a aceitar”, explica a mulher.

Leia também: Mãe se revolta após a cunhada criticar o nome de sua filha

Para os usuários do Reddit, o desejo da mulher é genuíno, mas ela também precisa conter suas reações em relação ao posicionamento do marido. “Seu parceiro odeia o nome. Eu entendo que você é emocionalmente ligada a ele, mas se uma parte se opõe, o nome deve ser descartado”.

Após ler alguns comentários, a mulher retornou a publicação para comunicar sua decisão: “Nós conversamos e concordamos em não usar o nome, mas vamos buscar algo parecido a ele que seja agradável para nós dois”.