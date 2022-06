Assim como detalhes em uma imagem podem trazer informações de nossas características pessoais, a escolha de cores também são alternativas que ajudam a analisar e entender a personalidade.

Pensando nisso, trouxemos hoje um teste que viralizou nas redes e tem o objetivo de que você escolha uma cor, das 4 disponíveis, da qual poderia pintar seu cabelo e o significado de cada uma delas.

Lembre-se: não tente adivinhar o resultado e escolha a opção mais sincera possível e sem interferência de outra pessoa, combinado?

Sem mais delongas, veja a imagem a seguir e o que cada um dos tons significa.

A cor de cabelo que você escolher nesta imagem revelará detalhes de sua personalidade Reprodução - Líbero

Preto

Esta é a escolha de uma pessoa que se caracteriza por um poder de decisão natural, o que desperta confiança nos demais. Com um discurso sempre claro sobre o que pensa, as pessoas gostam de estar perto de você por ser direto.

Outro ponto é que você se dedica ao máximo por quem ama.

Loiro (amarelo)

Caso esta tenha sido sua opção, você se caracteriza por ser um indivíduo compreensivo, sem pré-julgamentos e com empatia abundante. E embora seja muito inteligente, não gosta de ser o centro das atenções.

Além disso, a intuição é um forte aliado seu e sempre suspeita quando alguém está mentindo. [Continua depois do destaque].

Castanho (marrom)

Se a cor castanha foi sua decisão, trata-se de uma pessoa que lida bem com os problemas diários, com muita tranquilidade e paciência. Sempre disposta a aconselhar e ajudar os demais, te tirar do sério ou se alterar não é algo fácil.

Ruiva (vermelho)

Para fechar nossa lista, se escolheu a cor ruiva (vermelha), você se caracteriza por ser uma pessoa alegre e divertida, embora as dificuldades que possam aparecer pelo caminho.

Importante: Não se preocupe tanto com problemas que não merecem tanto sua atenção. Aproveite mais a vida em atividades ao ar livre ou outras coisas que goste de fazer.

Com informações do portal Líbero.

