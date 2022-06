Semelhante ao que acontece com testes visuais, os problemas matemáticos podem ser considerados verdadeiros desafios. Pensando nisso, trouxemos hoje um probleminha que somente 1 a cada mil pessoas consegue resolvê-lo em apenas 3 segundos. Você é capaz?

Se você se sente preparado, confira a seguir o teste do dia e nós compartilharemos logo após a resposta e a explicação, combinado? Não vale espiar! 👀👀👀

Consegue resolver este desafio em 3 segundos? Teste que apenas 1 em 1000 pode solucionar Reprodução - YouTube

Vamos ao resultado?

Se você não conseguiu solucionar o problema ou quer confirmar a resposta, nós te explicamos agora todos os detalhes. Antes de mais nada, queremos dizer que o único que você precisava fazer era multiplicar. Isso mesmo!

Caso olhe bem, notará que as palavras ‘It’, ‘Cat’, ‘Time’ e ‘Hippo’ têm algo em comum e seguem uma sequência.

Ao observá-las no detalhe, verá que a palavra “it” tem duas letras e seu resultado é 4 (2x2), já “cat” tem 3 e seu resultado é 6 (3x2), “time” com 4 e resultado 8 (4x2) e “hippo” com 5 e resultado 10 (5x2). Portanto, se olharmos a palavra seguinte, “Cheetah”, veremos que possui 7 letras, ou seja, a resposta seria 14 (7x2).

E então, o que achou deste desafio? Se você gosta deste tipo de teste, não esqueça de ativar as notificações e acompanhar nossa página, pois traremos novidades e atualizações diárias, ok?

Com informações do portal Líbero.

