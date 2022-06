O que você vê primeiro nesta imagem pode dizer qual sua melhor característica

O que você vê na imagem acima? Sua primeira percepção deste desenho pode revelar qual é sua melhor característica.

Segundo o portal The Sun US, são cinco possibilidades. Veja novamente e preste bem atenção sobre qual é o ponto para onde seu olhar é direcionado assim que você bate o olho na imagem:

O que você vê primeiro nesta imagem? (Foto: Mind Journal)

O teste foi compartilhado originalmente pelo portal The Minds Journal, que propõe diversos desafios aos seus seguidores.

Confira o resultado:

Se você viu primeiro o livro

Caso o livro na parte inferior tenha sido o primeiro símbolo a atrair sua atenção, é bem provável que você tenha a intuição como melhor característica.

Você consegue facilmente entender as emoções das pessoas, sendo frequentemente abordado por quem precisa de conselhos. Ainda: você tem bastante facilidade em lidar com desafios.

Se você viu primeiro as rosas

Nesse caso, você pode encontrar beleza em qualquer situação e essa é sua melhor característica. Você prefere ser pacífico e tranquilo, evitando conflitos e os holofotes.

Para pessoas assim, o amor é a sua maior arma. Você é naturalmente gentil e sempre faz o que pode para agradar os outros.

Se você viu primeiro os balões

Os balões do topo do desenho indicam que você tem o dom do otimismo. Como um sonhador incurável, você não domina para onde sua mente vaga.

Você é esperançoso e quando decide que algo é certo, dificilmente alguém faz você mudar de ideia.

Se você viu primeiro a cruz

Para as pessoas que enxergaram primeiro a cruz deitada no centro do desenho, a melhor característica é o autocontrole e disciplina, uma raridade.

Geralmente, as outras pessoas passam a vida tentando aprender a ter autocontrole, mas para você é natural. Você faz o melhor que pode para conquistar seus objetivos.

Se você viu primeiro o coração

Sem grandes surpresas: o coração na parte inferior atrai o olhar de quem tem como principal característica a compaixão e o perdão.

Você gosta de ver as pessoas felizes ao seu redor. Sua bondade natural impede que as outras pessoas fiquem ressentidas com você por muito tempo.

