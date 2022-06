Decisão sobre cachorro foi fator determinante para o término de um relacionamento

Uma mulher está se questionando sobre ter tomado a decisão correta após romper um relacionamento depois que o companheiro tomou uma decisão controversa envolvendo o seu cachorro. Segundo ela, este foi o principal fator que levou ao rompimento.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, uma mulher decidiu compartilhar sua história no Reddit para saber de outros usuários se sua decisão foi correta. Ela explica que dentre diversos fatores a relação de seu companheiro com seu cachorro foi determinante para o término do relacionamento.

De forma anônima ela conta que se sente uma “destruidora de relacionamentos” por diversos fatores: “Estava ficando com meu companheiro desde fevereiro e estava realmente me apaixonando por ele. Ele é engraçado, extrovertido, aventureiro e esperto”.

“No entanto ele têm 3 aspiradores robôs e reclama sobre pelos de cachorro mesmo quando os aspiradores limpam tudo, além disso ele também tem outras manias que são ‘exageradas”, explica a mulher.

As incompatibilidades falaram mais alto

Segundo o relato, os comportamentos do homem fizeram com que a mulher se sentisse insegura em entrar em um relacionamento sério com ele: “Por mais fortes que sejam meus sentimentos, não me sinto segura em namorar com ele. No ultimo mês eu esperava que fossemos tornar tudo oficial, mas ele me disse que ainda não queria isso”.

Recentemente, as coisas pioraram quando ele decidiu proibi-la de levar seu cachorro nos dias em que fica na casa dele. “Falei pra ele que essa proibição somada ao fato de que ele não quer oficializar o relacionamento me fizeram querer terminar”.

Leia também: Polícia é acionada após gritos de socorro e descobre um ‘papagaio infrator’

Atualmente, o casal está separado há 2 semanas e ela começou a se questionar sobre sua decisão, mas rapidamente os usuários do Reddit a acalmaram: “Vocês definitivamente não me parecem ser compatíveis”.

“Ele não quer ficar com você e não te vê sendo parte do futuro dele. Isso além do cachorro e dos demais detalhes mostra que sua decisão é correta”, afirmou uma pessoa.

“Você teve seu cachorro antes de ter aquele homem. O homem vai, o cachorro fica. Meus animais de estimação são minha família e não os deixo por ninguém”, afirmou outra.