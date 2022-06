Mulher exige que vizinhos ‘se livrem dos cachorros’ por causa de seus filhos

Um casal está enfrentando uma série de problemas com seus vizinhos apenas pouco tempo depois de se mudarem para sua nova casa. Segundo relato, até mesmo os cachorros da família estão sendo alvos de críticas duras feitas pela vizinha.

Conforme publicado pelo The Mirror, o homem decidiu compartilhar sua história no Reddit e pediu ajuda dos demais usuários sobre como lidar com a situação.

Segundo ele os proprietários anteriores da casa eram um casal de idosos que permitia a presença das crianças da vizinha em seu quintal e até mesmo chegou a construir uma área para que elas pudessem brincar.

“Quando nos mudamos fomos abordados pela vizinha que perguntou se seus filhos poderiam continuar brincando no espaço. Nós concordamos desde que ela entendesse que se as crianças se machucassem não seria nosso problema”.

“Também falamos que não iriamos supervisionar as brincadeiras e ela concordou e nos trouce biscoitos e suco quando foi olhar os filhos”.

Segundo ele tudo saiu do controle quando outras crianças da vizinhança souberam da permissão e passaram a frequentar o local. No mesmo período os pais do homem precisaram se mudar para um lar de idosos e não puderam mais tomar conta de seus cachorros, um pastor belga de 11 anos e um pastor alemão de 12.

A chegada dos cães mudou tudo

Não querendo precisar procurar por novos lares para os animais, os pais do homem pediram a ele que assumisse a guarda dos cães. “Aproveitamos a oportunidade de tê-los conosco neste fim de vida já que amo muito os dois e queremos nos preparar para ter um filhote em breve”.

Segundo ele, os animais são comportados e se deram bem com as crianças, sendo que algumas mais velhas foram autorizadas a passear com eles. “As crianças o adoram e colocamos uma placa avisando para deixar os portões fechados por conta dos animais”.

“O problema começou quando uma mãe que não conhecíamos chegou e começou a gritar com minha esposa. Ela disse que se nós não livrarmos dos cachorros ela prestará queixa por ameaça e depois voltou com uma petição de seis assinaturas para nos livrarmos dos cães”.

Por conta da atitude da mulher e temendo pela segurança de seus cachorros, eles decidiram proibir a entrada das crianças no local e explicaram o motivo, mas receberam diversos vizinhos que pediram a eles para reconsiderar a decisão.

“Estamos temendo ser injustos com o bairro todo por conta de uma ou duas pessoas”, questionou o homem que pediu ajuda de outros usuários do Reddit.

Rapidamente as pessoas disseram que a mulher responsável pela petição é quem tem que mudar de atitude. “Eu explicaria aos vizinhos que a decisão foi tomada para proteger vocês e seus cães idosos e que iria ser um problema se somente algumas crianças tivessem permissão para entrar”.

“Escolha seus cães em lugar de qualquer ser humano”, afirmou outra pessoa.